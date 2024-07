Pe plajă, dar cu gândul la vacanța de Crăciun și Revelion: ce destinații au ales până acum românii și cât costă un sejur

Într-o lume în continuă schimbare, turiștii români au adoptat o abordare proactivă în ceea ce privește planificarea vacanțelor de iarnă. De ce rezervă din timp? Care sunt destinațiile preferate și ce tendințe se conturează?

Principalele destinații și tipuri de pachete turistice ale sărbătorilor de iarnă sunt:

Cele mai solicitate destinații pentru Revelion sunt următoarele:

De asemenea, sunt deja „sold out” pachete de Revelion în Vietnam, Filipine și Gran Canaria precum și o croazieră de Revelion în Golful Persic (Qatar – Bahrain – Oman – Emiratele Arabe Unite).

Tarifele încep de la 990 euro / persoană pentru Piețele de Crăciun în Țările Baltice (2-7 decembrie) sau Revelion Istanbul (29 decembrie 2024 – 3 ianuarie 2025) și ajung până la 9940 de euro / persoană pentru Crăciun în Japonia și Revelion în Polinezia Franceză (23 decembrie – 09 ianuarie 2025).

Toate cazările sunt asigurate la hoteluri de 4 și 5 stele, iar pachetele turistice includ transportul cu avionul, transferuri etc.

Deși mai sunt 5 luni până la Crăciun și Revelion, rezervările pentru aceste programe au înregistrat deja o creștere remarcabilă de 30% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Turiștii români aleg destinații diverse de pe întregul mapamond și au încredere în consultanța și expertiza agențiilor de turism. Fiecare dintre aceste circuite și sejururi are un însoțitor de grup cu mare experiență. Există o cerere din ce în ce mai mare, de la an la an, pentru destinațiile de sărbători din partea turiștilor din întreaga lume, mai ales după perioada în care nu s-a putut călători liber, așa că este esențial ca turiștii români să rezerve din timp pentru a beneficia de siguranța destinației alese și de tarife mai avantajoase.

Daniela Nedelcu, director general DAL Travel