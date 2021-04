Tot mai multe firme românești își doresc să acceseze piețele străine pentru a-și extinde canalele de vânzări, eMAG înregistrând creșteri pe acest segment în ultimul an prin propria platformă de marketplace. Accesul la piețele străine vine însă și cu o serie de provocări pentru care firmele românești care accesează marketplace-ul trebuie să fie pregătite, a declarat Florin Filote, Vice President of Sales - Marketplace / Home-DIY-Auto / Corporate for Romania, Bulgaria & Hungary eMAG, în cadrul conferinței ecomTEAM 2021, organizată de Wall-Street.ro

”Unele dintre principalele provocări constau în faptul că sellerii trebuie să aibă capacitatea de a traduce produsele pe care le vând în limba țării unde acestea sunt distribuite și să poată oferi clienților răspunsuri la întrebări în limba locală. O altă provocare pe care noi o vedem este legată de infrastructură, pentru că va fi nevoie ca alături de curierii locali și internaționali să lucrăm îndeaproape pentru a reduce termenele de livrare cross-border”, spune Florin Filote.

În 2019, eMAG și alți lideri europeni în ecommerce, cumulând aproximativ 30.000 de selleri online –Cdiscount (Franța), ePrice (Italia) și Kaufland.de (Germania) au anunțat lansarea International Marketplace Network (IMN), o platformă nouă prin intermediul căreia sellerii vor avea acces la o piață de peste 230 de milioane de potențiali clienți.

”Există interes ridicat din partea sellerilor români pentru a vinde peste granițe și a celor internaționali pentru a vinde în România. Sellerii doresc să testeze piețe noi și sunt interesați de un canal suplimentar de vânzare, acestea fiind principalele motive pentru care accesează un marketplace. De asemenea, multe firme se relansează special pentru a vinde pe un marketplace, firme care încep în timp să își construiască mărci proprii pe care apoi să le vândă clienților”, menționează Florin Filote.

Cum poate un seller din România să ajungă să vândă pe o altă piață ?

În interfața marketplace a eMAG există o opțiune care permite sellerilor să iși manifeste interesul pentru a-și comercializa produsele pe piețele din Bulgaria și Ungaria. După accesarea opțiunii, procesul de aplicare va începe, contractul cu eMAG va fi semnat, ulterior urmând un proces standard de publicare a produselor.

Citeste si: Marketplace: de ce ar trebui să fii prezent pe unul?

Înainte de a începe vânzările pe o piață străină, firmele românești trebuie să se asigure că pot oferi clienților suport în limba țării de origine.

În prezent, peste 1.000 de selleri români vând atât în Bulgaria cât și în Ungaria prin marketplace-ul eMAG.

ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce, organizat de wall-street.ro, este un eveniment powered by FAN Courier, Gold Partners fiind P3 Logistic Parks, eMAG Marketplace, UniCredit Bank România și Upswing. Din poziția de Silver Partners, evenimentul este susținut de Canopy, DWF, Gun Media, MerchantPro, Postis și Banca Transilvania, în timp ce la categoria Sponsors se află Optimized.

Citeste si: De la showroom la online: strategia afacerii de familie Alina...

Despre autor Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-sef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: