Preferințele românilor privind livrările de produse s-au schimbat odată cu pandemia, opțiunea de livrare la locker (automate de livrare) devenind tot mai populară în ultimele luni, a declarat Mircea Stan, CEO și fondator Postis, în cadrul conferinței ecomTEAM 2021, organizată de Wall-Street.ro

Postis este un start-up local de tehnologie, care a dezvoltat o platformă digitală dedicată optimizării livrărilor.

”Vedem o deschidere mai mare către toate opțiunile de livrare. Înainte de pandemie livrarea acasă era preponderentă, ulterior a existat o opțiune în creștere pentru toate tipurile de livrare, de la cea acasă, la punct fix de tip locker, la livrare programată, în aceeași zi, sau chiar livrare într-o oră”, menționează Mircea Stan.

Potrivit acestuia, totul a fost accelerat de tipologia de marfă comercializată și de disponibilitățile de livrare disponibile la comercianți.

”Multă vreme a existat preconcepția potrivit căreia degeaba pui metodă de livrare la locker, pentru că eu, clientul, stau cea mai mare parte a timpului la birou și nu doresc această opțiune. În pandemie lucrurile s-au schimbat. Oamenii preferă livrările la locker pentru că pot ridica produsele atunci când au timp”, spune fondatorul Postis.

O surpriză în ultimul an a fost a fost livrarea programată. ”Inițial când am discutat cu clienții despre această opțiune toată lumea se gândea la produse mari, de exemplu mobila. Când am pus în funcțiune modelul de livrare programată au fost și foarte multe produse mici pe care nu le luaseră în considerare, mai ales pe zona de food și FMGC. Comportamentul oamenilor s-a schimbat deoarece au avut mai multă nevoie de predictibilitate”, explică Mircea Stan.

Postis și-a dublat anul trecut portofoliul de clienți, evoluție impulsionată de pandemie și de explozia sectorului de livrări.

ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce, organizat de wall-street.ro, este un eveniment powered by FAN Courier, Gold Partners fiind P3 Logistic Parks, eMAG Marketplace, UniCredit Bank România și Upswing. Din poziția de Silver Partners, evenimentul este susținut de Canopy, DWF, Gun Media, MerchantPro, Postis și Banca Transilvania, în timp ce la categoria Sponsors se află Optimized.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

