Dacă în anii premergători crizei, digitalizarea era o opțiune pentru companii, pandemia a transformat-o într-o necesitate, într-o decizie strategică câștigătoare pentru acestea în contextul de astăzi, precizează Gabriel Jeflea, Director Tranzacții Globale UniCredit Bank România în cadrul evenimentului ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce, organizat de Wall-street.ro

Accelerarea digitalizării, impulsionată de contextul creat de pandemie, s-a observat în mai multe industrii, fie prin modul în care s-au desfășurat operațiunile interne, cât și prin modul în care consumatorii au beneficiat de serviciile și produsele acestora.

Conceptul de semnătură electronică a prins avânt, iar comerțul online din România a înregistrat o creștere masivă, estimată de Asociația Română a Magazinelor Online și GPec la 30%, ajungând la 5,6 miliarde de euro în 2020.

”Noi eram pregătiți pentru acest context. A fost oarecum un element ce a accelerat investițiile masive făcute în zona de digitalizare, investiții în mobile banking, sisteme de plată și dezvoltarea unui flux digital paperless. Tot sistemul bancar cred că merge în această direcție”, precizează Gabriel Jeflea.

La finalul anului 2019, UniCredit Bank România lansa eGenius și eGeniusWEB, soluții de e-Commerce care furnizează instrumentele necesare deschiderii unui magazin online. Prin cele două module, eGenius și eGeniusWEB, UniCredit Bank oferă soluții adaptate tipului de business, punând la dispoziția celor care își doresc să deschidă un magazin online diverse soluții, de la suport pentru integrare rapidă, siguranță prin opțiunile de plată avansate și până la vizibilitate în online și pe rețelele sociale, prin opțiune integrată de share pe aceste platforme.

”Am intrat puternic în 2020 cu aceste soluții, inclusiv cu partea de marketare. Interesul a fost foarte ridicat, vă pot spune că față de vechea soluție am reușit să triplăm numărul de clienți în mai puțin de un an”, adaugă Gabriel Jeflea.

Sursa foto: mrmohock / Shutterstock.com