Când vorbim despre ”headless commerce”, ”head” în e-commerce reprezintă front-end-ul, ceea ce vede clientul, și back-end-ul, ceea ce vede operatorul magazinului.

”Când am headless înseamnă că am decuplat front-end-ul și back-end-ul de funcționalitățile platformei. Fac acest lucru pentru a oferi experiențe personalizate”, explică Cristi Movilă, care în cadrul prezentării susținute la European Digital Commerce, powered by VTEX, a punctat faptul că această arhitectură permite mai multă flexibilitate, complexitate și agilitate pentru business-urile care o folosesc.

O flexibilitate cât mai mare, ceea ce companiile obțin datorită arhitecturii headless, le ajută să se diferențieze de ceilalți jucători din piață și să obțină un avantaj competitiv.

”La final de zi am funcționalitățile out of the box ale platformei, din care iau ce îmi trebuie mie, funcționalitățile de la furnizorii terți sau din ecosistem și am și soluții dezvoltate special pentru mine. Toate ca urmare a folosirii structurii de tip Headless”, explică Cristi Movilă.

Puteți afla mai multe despre modul în care funcționează această arhitectură, urmărind în integralitate prezentarea susținută de către Cristi Movilă la European Digital Commerce pe link-ul de mai jos:

Sursa foto: Udrescu Ovidiu