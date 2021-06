Vreau Online, inițiativa pentru digitalizarea producătorilor din România, este un program de accelerare susținut de unii dintre cei mai importanți furnizori de tehnologie și soluții digitale din România, cu expertiză și instrumente integrate și are ca scop creșterea competitivității producătorilor din România, atât la nivel național cât și internațional, conform unui comunicat de presă transmis de către membrii platformei.



„Ne propunem ca în 2021 să digitalizăm cel puțin 50 de producători din România, să îi sprijinim în procesul de transformare al companiilor acestora și, în același timp, să le facilităm accesul la noi piețe, dar și la surse de finanțate precum fonduri europene sau naționale, prin parteneriate strategice. Programul are și o componentă de informare și educare a pieței despre beneficiile digitalizării și de facilitare a transferului de know-how digital”, spune Sandu Băbășan, CEO Blugento.

Cui se adresează programul Vreau Online

Programul Vreau Online se adresează tuturor producătorilor din România (cod CAEN de producător) care au peste un an vechime, o cifră de afaceri de cel puțin 2 milioane de lei, o echipă de minimum 10 angajați și o persoană dedicată pentru administrarea procesului de digitalizare.

Înscrierile în programul Vreau Online sunt deschise până la data de 1 august. După această dată va avea loc un proces de analiză și selecție, ulterior fiind comunicat producătorilor dacă urmează să intre sau nu în programul de accelerare.



Beneficiarii programului Vreau Online vor avea avantajul de a colabora cu cei mai mari furnizori de tehnologie și soluții digitale din România și vor primi beneficii de până la 5.000 euro/producător sub forma unor discount-uri, soluții, consultanță și cursuri specifice.



Decizia de a pune bazele programului Vreau Online a fost luată în contextul nevoii de accelerare a procesului de digitalizare din România. Potrivit Comisiei Europene, România se situa anul trecut, pe locul 26 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (incluzând Marea Britanie), la capitolul digitalizare, potrivit indicelui DESI - Digital Economy and Society Index (Indicele Economiei şi Societății Digitale), care monitorizează performanțele digitale și progresul în ceea ce privește competitivitatea digitală.



Pe de altă parte, măsurile impuse de autorități anul trecut, ca răspuns la creșterea numărului de îmbolnăviri de COVID-19, au determinat companiile să adopte rapid soluții de comunicare la distanță, măsuri de securitate cibernetică, să dezvolte sisteme de plată online, canale de vânzări online, marketing digital, procesare automată de comenzi, servicii de eCommerce, în paralel cu trasarea unei strategii pe termen lung privind dezvoltarea infrastructurii necesare digitalizării.



„Am observat, în acest context, o creștere a investițiilor companiilor în procesul de digitalizare. Astfel, dacă în 2019, companiile alocau, în medie, aproximativ 5% din cifra de afaceri către digitalizare, estimăm că la finalul lui 2021 această pondere va urca la 10%”, mai spune Sandu Băbășan.

La nivel global, piața transformării digitale a fost anul trecut de peste 737 de miliarde de dolari, potrivit companiei de consultanță și cercetare Fortune Business Insights. În următorii 7 ani, estimările pentru această piață vizează creșteri anuale de peste 22%, până la 3.546 de miliarde de dolari în 2028.