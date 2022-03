Donația cuprinde produse de igienă personală, lenjerii de pat, saltele, pături, lăzi frigorifice, baterii externe sau lanterne și este direcționată către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în scopul gestionării eficiente a acestor resurse menite a în a sprijini cetățenii ucraineni, fugiți din calea războiului.



Potrivit Poliției de frontieră române, pe teritoriul României intraseră, ieri, 14.475 de cetățeni ucraineni care au nevoie de acoperirea necesităților pe perioada tranzitului sau a șederii pe termen lung în România.



„Lecția solidarității ne-a demonstrat tuturor în aceste zile, că împreună, prin eforturi susținute și integrate, România poate fi un adevărat sprijin pentru toți cei care sunt victime directe ale conflictului militar izbucnit de mai bine de două săptămâni în Ucraina. Prin comunicarea permanentă care există între instituțiile guvernamentale și societatea civilă, acțiunile de sprijin derulate conduc negreșit la continuarea procesului de coordonare integrată a tuturor eforturilor și ajutoarelor provenite din partea societății civile în scopul eficientizării întregului mecanism de sprijin acordat cetățenilor ucraineni. Astfel, doresc să mulțumesc eMAG, tuturor partenerilor și reprezentanților societății civile care s-au alăturat acestui scop nobil de a-și ajuta semenii”, a declarat Raed Arafat, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.



Omer Tetik, CEO Banca Transilvania a spus: „Solidaritatea românilor pentru a ajuta refugiații este impresionantă. Așa trebuie să fie și solidaritatea companiilor. Întotdeauna am găsit la eMAG, Mobexpert și Mastercard deschidere din toate punctele de vedere. Am mai făcut bine împreună, la începutul pandemiei sau cu alte ocazii, așa facem și acum. Donăm cu gândul la cei care au nevoie de noi și cu speranța că mâine va fi mai bine”.



„Spectrul unui război atât de aproape de noi era până ieri de neconceput. Drama prin care trec vecinii noștri ucraineni nu are cum să ne lase indiferenți. Orice ajutor nu poate fi decât binevenit, cu toții avem obligația de a ne implica‘’, a adăugat Dan Șucu, Mobexpert.



Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația a spus: „Mulți oameni și-au lăsat în urmă viața pentru o zi de mâine plină de neprevăzut. În asemenea momente de nedescris, solidaritatea este singura reacție posibilă, singurul mod în care trebuie să răspundem cu toții. Fiecare efort contează, fiecare ajutor aduce speranță, dincolo de orice granițe”.

La rândul său, Tudor Manea, CEO eMAG a declarat: „Așa cum familiile românilor din toată țara au oferit adăpost vecinilor lor nevoiți să lase în urmă totul, și noi, mediul privat, avem datoria să arătăm aceeași responsabilitate în fața tragediei pe care acești oameni o trăiesc. Încercăm să ajutăm cât putem de mult cu donații și facem apel la toți cei care pot să ni se alăture”.

Sursa foto: Shutterstock.com