Confirmând această tendință, Under Armour, brand de articole sportive prezent în peste 100 de țări, inclusiv România, folosește segmentul de ecommerce ca atu principal al strategiei sale din Brazilia. În acest context, brandul și-a migrat website-ul de comerț digital pe platforma VTEX și a atins deja o creștere de 35% a ratei de conversie.

Soluțiile oferite de VTEX (NYSE: VTEX) - platforma enterprise de comerț digital pentru branduri și retaileri de top, au permis îmbunătățirea experienței consumatorilor în toate punctele de contact, iar întreg procesul de implementare a platformei a necesitat 90 de zile.

„Alături de VTEX am înregistrat o creștere importantă în ceea ce privește veniturile brute și cele nete. Cu ajutorul tehnologiei VTEX am reușit să centralizăm gestionarea produselor, stocurilor, prețurilor, promoțiilor, precum și integrarea cu partenerii într-o singură platformă, fără a efectua nicio schimbare în interfața sistemului. Consumatorii din Brazilia sunt foarte pasionați de brandul Under Armour, făcând evoluția strategiei digitale esențială pentru asigurarea accesului la produsele noastre într-o țară atât de mare precum Brazilia”, spune Ewerton Ramos, Ecommerce Executive Director la Vulcabras, proprietarul Under Armour în Brazilia.

Propunându-și ca ecommerce-ul să fie una dintre principalele destinații pentru consumatorii săi pe termen mediu și lung, Under Armour își duce mai departe planul de digitalizare prin implementarea unei strategii de tip omnichannel. Integrarea dintre magazinul online și magazinele fizice va permite strategii de tip „endless aisle” și opțiuni precum „click and collect” sau „expediere din magazin”, funcționalități considerate esențiale de brand pentru consolidarea activității sale digitale.