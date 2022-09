ecomTEAM: Cele mai comune greșeli făcute de selleri când intră într-un marketplace

Reprezentanți ai unora dintre cele mai mari marketplace-uri din România au vorbit, la ecomTEAM 2022, despre avantajele unui astfel de canal de vânzări, dar și despre greșelile pe care le fac mulți selleri.

”Multe magazine online nu sunt conectate cu platforma marketplace. Nu folosesc la maxim oportunitățile de care beneficiază. Poate nu deschid mailul, poate nu participă la evenimentele pe care le organizăm cu sellerii și ratează oportunități. O altă problemă poate fi legată de persoana care gestionează contul de marketplace. Asta cred că e principala greșeală a unei companii listate în marketplace: să rateze oportunitățile”, spune Oana Antohe, Seller Growth Director Marketplace Romania, Ungaria și Bulgaria eMAG.

”Mulți se gândesc că vor doar să testeze un marketplace, pun puține produse, nu investesc în mecanisme de creștere a business-ului oferite de marketplace. Dacă, de exemplu, tu ai produse livrabile la locker și nu ești în genius, e posibil să ratezi orice comenzi din partea clienților genius. E bine să pornești cu o strategie clară, idea este să intri cu toate produsele pe marketplace ca să maximizezi toate oportunitățile de vânzare”, continuă reprezentantul eMAG. ”Direcția este cea de omnichannel, maximizarea a cât mai multe canale de vânzare”.

”Poți să vii cu un eșantion ca să faci un test, dar trebuie să îl alegi foarte bine, să fie relevant. Altfel, poate vei spune că testul nu a funcționat”, avertizează și Cezar Cârligeanu, Head of Sales Romania, Bulgaria & Portugal OLX Business. De asemenea, avertizeazeă el, atunci când intri pe un marketplace, trebuie să fii pregătit pentru a primi și a răspunde la mesajele clienților. ”Pe OLX ai un rating, calitatea serviciilor, modul în care interacționezi cu clientul final contează extrem de mult”.

De asemenea multe magazine online la început omit esențialul, puncte foarte importante, de pildă detalii tehnice clare, spune Ioana Anghel, Marketplace leader Decathlon.

În plus, ”eșantionul trebuie să fie relevant și pentru sezonalitate. De multe ori sellerii nu sunt atenți. Poți începe cu un număr mai mic de produse, dar să fie foarte potrivite sezonului. Noi le spunem ce produse de top vindem în respectiva perioadă”, explică reprezentantul Decathlon.

Sunt mai pretențioși clienții în clipa de față? Nu neapărat, dar fac o achiziție mai asumată, sunt mai atenți la detalii, de pildă la timpul de livrare, la răspunsul care vine din partea sellerului, spune Cezar Cârligeanu, Head of Sales Romania, Bulgaria & Portugal OLX Business. ”Vedem o creștere de 15% anual, dar și un comportament mult mai așezat al cumpărătorului final.”

De asemenea, este important să ai o gamă de produse, în primul rând, spune Oana Antohe, Seller Growth Director Marketplace Romania, Ungaria și Bulgaria eMAG. ”Marketplace-ul vine cu facilități. De pildă, eMAG se poate ocupa de partea de logistică. Ai la dispoziție în primele 3 luni de la listare un specialist care îți explică cum merge lucrurile, în ce programe ești eligibil ca să îți crești vânzările. Dacă ai pus o singură poză la un produs, de exemplu, avem un expert care îți va arăta ce avantaje vei avea dacă pui 5 poze. Oferim un discount de comision comercianților care vin cu reduceri. Ce e important este să respecte standardele de calitate ale eMag, așa cum e sistemul de sănătate a contului.”

5 produse e numărul minim, spune Ioana Anghel, Marketplace leader Decathlon. ”Deja avem selleri din România care activează în alte piețe – Belgia, Portugalia. Noi facilităm tot accesul, partea de integrare o facem noi din România. Sellerul trebuie să aibă traduceri, să accepte termenii și condițiile țării – fiindcă ficare țară are o legislație specifică. Totul e la un click distanță, durează în medie, 2 săptămâni ca să se activeze pe o platformă Decathlon din altă țară”.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu

