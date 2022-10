Opțiunea de plată PayPo este deja disponibilă pentru mai multe magazine online din România, cărora li se alătură Epantofi.ro. Magazinul online epantofi.ro este unul dintre cei mai mari jucători din segmentul de fashion în Polonia și România, fiind prezent în 19 țări. Este pe piață de peste 20 de ani, oferind o gamă largă de încălțăminte și accesorii de la branduri internaționale de renume.



„În contextul în care numărul de consumatori online este în continuă creștere de la an la an, adoptarea unei noi soluții de plată este un pas firesc pentru Epantofi.ro, unul care implică loializarea cumpărătorilor și creșterea performanței business-ului. Prin această opțiune de plată cu amânare Buy Now Pay Later, ne propunem să facilităm accesul la cumpărături online simple, rapide și sigure pentru toți românii care nu au posibilitatea să cumpere imediat, încurajând astfel, sectorul e-commerce din România,” a declarat Dominik Dróżdż, Regional Manager SEE MODIVO SA.



Epantofi.ro va oferi cumpărătorilor opțiunea de Buy Now Pay Later în campania de Black Friday, oferindu-le posibilitatea de a face cumpărături pentru care nu vor fi nevoiți să plătească imediat.



Metodele de plată inteligente și flexibile sunt importante pentru loializarea clienților, dar pot fi esențiale și pentru creșterea vânzărilor magazinelor online. Dacă soluțiile de plată sunt convenabile și le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a nu face o plată imediată, valoarea medie a tranzacțiilor pe un site poate crește cu până la 30%, conform datelor PayPo. PayPo a observat o creștere cu 189% a numărului de tranzacții și cu 258% o creștere a valorii medii a tranzacțiilor cu ocazia Black Friday 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020.



Rata de conversie crescută este corelată cu produse premium, la preț întreg. Soluția de plată cu amânare oferită de PayPo devine din ce în ce mai mult o soluție populară și pentru magazinele online din Europa deoarece au înțeles că astfel pot să permită clienților să cumpere mai ușor. 42% dintre cumpărătorii care utilizează Buy Now Pay Later în Marea Britanie declară că avantajul principal este modalitatea simplă de folosire a tehnologiei, prin comparație cu cardurile de credit.



Mai mult decât atât, 56% dintre clienții din Statele Unite au ales o astfel de opțiune până în martie 2021. De asemenea, tot statisticile arată că 44% din consumatori spun că-și schimbă

comportamentul de consum dacă au acces la BNPL, pentru că le permite să cumpere mai repede ce-și doresc și să-și administreze finanțele mai ușor.

Sursa foto: Juicy FOTO / Shuttterstock.com