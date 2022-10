Într-un context în care e-commerce-ul este una dintre industriile vedetă în materie de creștere, alegerea tehnologiilor capabile de a atrage și păstra din fluxul din ce în ce mai mare de consumatori care vine către acest canal, devine esențială. Care sunt aceste tehnologii și rezultatele pe care le aduc business-ului tău, vei afla dacă participi la evenimentul E-innovation - Alternative Methods to Grow in E-commerce, powered by PayPo.