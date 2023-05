„Eu cred că apetența antreprenorilor români în legătură cu asumarea riscurilor este încă la un nivel redus pentru că mulți vor s-o joace la sigur. Acesta este un aspect comun la multe companii mici și mijlocii. Vor s-o joace sigur și o să va dau un exemplu aici. Noi activăm pe piața de marketing al performanței și pot spune că multe firme vor să știe de la început câți bani își vor scoate după o acțiune, indiferent câți bani investesc. Cred că dacă ne adaptăm tehnologia și ținem pasul cu instrumente noi, vom avea mai mult impact în business, nu doar în ceea ce privește vânzările, cât și la nivel logistic sau din alte considerente. Însă că să faci asta trebuie să îți asumi riscuri calculate, deci nu riscuri cu adevărat (...) Dacă vreau să achizitionez ceva, vorbesc cu un expert, care să sperăm că mă va ajută cu adevărat, iar abia apoi, că antreprenor pot lua o decizie informată cum și în ce mod va ajută tehnologia să îmi cresc compania”, a declarat Daniel Slăvenie CEO & Partner Limitless Agency, în cadrul European Digital Commerce, powered by VTEX.

Ce trebuie să știe magazinele online care promovează pe TikTok

Liderul agenției de marketing digital a vorbit în cadrul evenimentului și despre modul în care magazinele online ar trebui să se promoveze pe TikTok, un canal care încă a rămas neabordat de multe companii. Daniel Slăvenie spune că TikTok este o rețea socială perfectă pentru businessurile care vor să ajungă la noi audiențe. Cel mai important pe TikTok este să creezi conținut care funcționează pentru anumite categorii de public, mai spune el.

„Avem clienți care sunt în segmentul B2B și folosesc TikTok fie pentru a-și crește ratele de conversie, fie pentru a promova evenimente (..:) Unii folosesc și pentru campanii de brand awareness. Dar punctul central al utilizării TikTok-ului pentru piața de e-commerce este conținutul. Toată lumea acolo trebuie să aibă conținut bun, dar ce înseamnă conținut bun? E acel conținut care funcționează special pentru un anumit tip de public. Spre exemplu un coleg de-al meu avea un client care promova rochii și avea o campanie, dar pentru care nu avea timp să realizeze bannerul. Așa că a făcut desenele în Paint. Din perspectiva noastră, ca profesioniști, acea soluție a fost una proastă, un eșec total. Dar odată postat, conținutul respectiv a generat extrem de multe vânzări. Însă pentru a folosi platforme ca acestea, trebuie să creezi conținut pentru oameni specifici. Nu e un conținut bun, dacă tu crezi că e bun, la fel cum nici nu e un conținut prost, dacă tu crezi că e prost. Însa trebuie să ieși cu el la înaintare pentru că doar atunci vei vedea cum e de fapt”, a mai precizat Daniel Slăvenie CEO & Partner Limitless Agency.

