Românii care au ales să vândă prin programul cross-border eMAG MArketplace, ce presupune vânzarea produselor și în Bulgaria și Ungaria, au înregistrat vânzări suplimentare de 40% în prima jumătate a acestui an, în plus față de vânzările realizate pentru aceste produse doar în România, precizează eMAG.

Stejara Pircan, senior VP eMAG, menționează că antreprenorii români din acest program se adresează unui număr de peste 35 de milioane de oameni care locuiesc în aceste trei țări, Bulgaria, Ungaria și România. Ea adaugă faptul că pe eMAG Marketplace sunt prezenți 5.000 de antreprenori români.



Reprezentanții eMAG precizează că au investit anul acesta 25 de milioane de lei în susținerea sellerilor(antreprenorii români care vând prin eMAG MArketplace), suma fiind direcționată în special în zona de livrare. Din primăvara acestui an, eMAG a dezvoltat programul Fulfilment by eMAG(FBE) cross-border, program ce le permite sellerilor să livreze direct din depozitul din România, în Ungaria și Bulgaria, la aceleași costuri.



„eMAG se ocupă de toată logistica, de la recepție, depozitare, picking, împachetare, livrare, relații cu clienții sau retur prin intermediul serviciului FBE. Numărul de produse incluse în programul FBE a crescut în ultimul an cu peste 45%, iar articolele eligibile sunt incluse și în programul Genius cu livrare rapidă și oferte exclusive”, precizează reprezentanții companiei.

Sursa foto: eMAG