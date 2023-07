Potrivit cercetării, traficul generat de e-mail rămâne la un nivel redus, de doar 2% din total în eCommerce-ul autohton, dar s-a dublat ca pondere față de 2022. Deși în 2022 creșterea procentului de trafic plătit era de 24% față de 2021, în 2023 evoluția a fost minoră, iar volumul de trafic plătit s-a stabilizat la o medie de 20% din total. Calitatea recomandărilor de cumpărare din paginile site-urilor a crescut, la nivelul întregii piețe, cu 16%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în categoriile Electronice, 43%, Produse pentru copii și bebeluși, 31%, și Casă, 29%. Evoluția este un rezultat al investițiilor magazinelor online în motoare eficiente de recomandare și al optimizării paginilor de produs.

Situația magazinelor din fiecare categorie analizată

Electronice: Categoria ce înregistrează cel mai mare volum de trafic este condusă de eMAG, lider ce are cele mai mari scoruri atât pentru prezența digitală, cât și pentru maturitatea digitală. Urmează, la distanță, Altex, pe poziția secundă. În comparație cu anul trecut, se observă o creștere a numărului de jucători din cadranul Challengers, dintre care cel mai nou intrat, Vexio.ro, înlocuiește Media Galaxy. PC Garage și evoMAG își mențin poziția în cadranul Inovatori.



Fashion: În categorie apare un nou concurent, modivo.ro, în timp ce jucătorii de anul trecut și-au menținut prezența în analiză, cu poziții ușor diferite intra-categorie. Este de remarcat că, în 2023, există cinci lideri, printre care FashionDays, epantofi.ro, ABOUT YOU, bonprix.ro și Sinsay. O schimbare notabilă este că Maturitatea digitală a epantofi.ro propulsează magazinul online din rândul Conservatorilor direct în cadranul Liderilor.



Cosmetice: Categoria a cunoscut o schimbare, odată cu intrarea a doi noi jucători, NailsUp.ro și KitUnghii.ro, care au înlocuit prezența Oriflame. În timp ce Notino își menține poziția de lider, excelând atât în prezența digitală, cât și în maturitatea digitală, MAKEUP apare ca un puternic concurent, în imediata apropiere.



Casă: În 2023, categoria prezintă o polarizare clară, cu patru jucători poziționați în cadranul liderilor și alți patru în cadranul Challengers. Liderul continuă să fie IKEA, urmat îndeaproape de Mobexpert, JYSK și VidaXL. În cadranul Challengers, cei doi jucători din capătul inferior ca scor sunt nou-intrații The Home și videnov.ro. Schimbarea indică și creșterea competitivității pe piață, ceea ce duce la înlocuirea Vivre din listă.



Carte: În cadrul categoriei au avut loc schimbări semnificative, generate de apariția a trei noi concurenți: Printrecarti.ro, bookzone.ro și librariaonline.ro au înlocuit Litera.ro și Libraria Delfin, indicând o schimbare demnă de remarcat a prezenței digitale. Liderul rămâne Elefant, încă din 2021. În comparație cu 2022, Libris si Carturesti se regăsesc în cadranul conservatorilor, cu o maturitate digitală mai mică, dar aproape de revenirea în categoria Lideri.



Produse pentru copii și bebeluși: În comparație cu celelalte companii incluse în studiu, magazinele din această categorie au un trafic online redus. Liderul este Noriel, urmat îndeaproape de BebeTei, care încă face parte din cadranul Conservatorilor. La categoria Inovatori, Next.ro și-a păstrat poziția din 2022, în timp ce BabyMatters este un nou-venit care înlocuiește prezența Bebebliss. În categoria Challengers, cu o mai mică maturitate digitală, intră BabyNeeds, Nichiduta și BestKids.



Pet shop: În harta din acest an, liderul este zooplus.ro. Deși PetMart.ro, Conservator, și Pet Max, Inovator, prezintă potențial de creștere, există încă lacune de acoperit, pentru a pătrunde în categoria Lider. Maxi Pet, pentruanimale.ro și Animax se află în cadranul Challengers și sunt caracterizate de niveluri relativ mai scăzute de prezență digitală și maturitate digitală.

Metodologia raportului



Aqurate Map 2023 este un studiu aflat la cea de-a 3-a ediție, iar proiectul analizează competitivitatea magazinelor online din spațiul românesc de eCommerce. Raportul analizează 52 de jucători esențiali din eCommerce, împărțiți în 7 categorii, într-o evaluare bazată pe 27 de caracteristici.



Raportul măsoară Prezența Digitală și Maturitatea Digitală a celor mai importanți jucători activi în domeniul eCommerce. Informațiile sunt obținute exclusiv din surse publice și au fost colectate, pentru ediția curentă, în lunile aprilie și mai 2023.

Sursa foto: MArko Aliaksandr / Shutterstock.com