Vânzările de aparate de aer condiționat s-au dublat, astfel, în primele 7 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2022, potrivit unei analize evoMAG.



„Odată cu dorința mai mare de cumpărare pentru aparatele de aer condiționat, a crescut și diversitatea în categorie. La evoMAG, am dublat stocul de produse și reușim, astfel, să asigurăm livrarea mai rapidă a comenzilor. În prezent, evoMAG listează peste 150 de modele disponibile, de la peste 20 de furnizori”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, menționând că, spre deosebire de anul trecut, aparatele de aer condiționat sunt mai accesibile, prețurile de vânzare fiind mai mici cu circa 10%.

Potrivit analizei evoMAG, prețul mediu pentru aparatele de aer condiționat variază între 1.500 și 2.500 de lei, iar cele mai multe produse sunt achiziționate, în medie, cu circa 1.700 de lei.

Ce aparate de aer condiționat preferă românii

În preferințele consumatorilor români, se distanțează brandurile cunoscute, precum: Gree, Yamato, Haier, Midea, Hitachi și Samsung.

Totodată, la achiziția acestora, românii preferă ca aparatele de aer condiționat să fie:

Eficiente energetic – urmăresc, cu precădere echipamentele din clasa A+ și A++;

Cu o capacitate de peste 12.000 de BTU;

Cu funcție de încălzire și, eventual, ventilare și dezumidificare;

Să dispună de tehnologia Inverter, care permite controlul energiei consumate prin temporizarea și controlarea funcționării compresorului. Astfel, temperaturile dorite sunt atinse mai rapid, timpul de pornire este redus cu o treime, consumul este mai mic cu până la 30% și sunt eliminate fluctuațiile de temperatură;

Să poată fi conectate la Internet prin Wi-Fi;

Ușor de întreținut;

Ușor de accesat și setat, de controlat și programat, cu control din aplicații dedicate.

„Avem o cerere mult mai mare anul acesta pentru instalarea echipamentelor de aer condiționat. Tot mai mulți români preferă achiziția de pachete de servicii care includ montaj autorizat, dar și kit-ul de instalare. Astfel, de la începutul anului, vânzările de servicii de instalare de aer condiționat au crescut cu peste 300%, iar în proporție de 10% aparatele de aer condiționat se vând împreună cu serviciile de instalare, în creștere ușoară față de anul trecut”, spune Alexandra Bălăianu, Sales Manager la evoMAG.

Media duratei de instalare pentru acare optează românii este de aproximativ 3 zile, evoMAG oferind servicii de montaj în 1-2 zile lucrătoare, în 3-5 zile lucrătoare și în 6 – 9 zile lucrătoare.