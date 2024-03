„Față de acum trei ani și jumătate când am început noi popularizarea metodei de plată «Buy Now, Pay Later» în România, acum se discută (în conferințe de profil – n.r.) chiar și în paneluri care nu au legătură cu ea. Ca variantă de plată, această metodă crește semnificativ valoarea coșului de cumpărături, cu un minimum 60-70%, dar avem și cazuri, la anumiți retaileri, în care s-a înregistrat o creștere de peste 300%”, a declarat Alexandru Balaci, în cadrul conferinței ecomTEAM – Fashion, organizată de wall-street.ro.

Potrivit acestuia, impactul metodei „Buy Now, Pay Later” în valoarea coșului de cumpărături depinde de dimensiunea retailerului.

„Dacă este vorba de un retailer care are un coș mediu de 200 – 300 de lei, se poate ajunge fără probleme la o creștere de 300% cu ajutorul metodei Buy Now, Pay Later. În cazul unui retailer care are un coș mediu de 1.500 – 2.000 de lei, creșterea va fi de 60-70%, poate 90%”, a mai explicat reprezentantul fintech-ului Mokka România.

Alexandru Balaci afirmă că metoda este tot mai populară atât în rândul magazinelor online, dar și al cumpărătorilor, oferind exemplul celor de la Fashion Days, în cazul cărora, ponderea clienților care aleg să cumpere prin metoda „Buy Now, Pay Later” a crescut la 20% din totalul metodelor de plată oferite de platformă.

În ceea ce privește vânzările de fashion, acestea au urcat pe locul trei în topul segmentelor care folosesc cel mai mult metoda „Buy Now, Pay Later” și este în urcare.

„În continuare, partea de mobilier este cea mai potrivită pentru serviciile Mokka România, dar și pe serviciile de «Buy Now, Pay Later» în general. În principiu, produsele cu valori mai mari sunt cele care au atras partea aceasta de servicii de creditare. La fel și electrocasnicele, dar fashionul vine tot mai tare din urmă, iar creșterea constantă. Are toate șansele să devină Numărul 1 între categoriile de produse pe care le deservim noi”, a mai precizat Alexandru Balaci.

Potrivit acestuia, sunt retaileri care mai apelează la soluția „Buy Now, Pay Later” pentru campaniile promoționale, această metodă de plată ajutându-i să crească vânzările și mai mult cu aceste ocazii.

„Unii retaileri au constatat că suntem un foarte bun partener pentru campaniile pe care le fac. Un add-on în cadrul campaniilor prin care să-și sporească volumele în perioadele de vârf. Includerea noastră în comunicare ajută la conversii în aceste perioade”, a mai explicat CEO-ul Mokka România.

