"Am spus că eu am vrut să fac administraţie publică mizând pe un sprijin politic serios şi stabil. Am spus că acest lucru nu îl asimilez unei administraţii politice. Ca să fim mai direcţi, vreau să vă spun că eu nu am intrat în cursa această pentru că m-am trezit într-o dimineaţă că pot fi un bun primar general al Capitalei. Eu am avut o propunere din partea coaliţiei, în momentul în care a devenit o propunere evidentă, din punctul meu de vedere de atunci şi până astăzi inclusiv mandatul meu pe care mi l-a oferit coaliţia PSD-PNL a fost şi este pe masa coaliţiei", a spus Cîrstoiu într-o conferinţă de presă în faţa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

El a menţionat că "a fost cam singur" în precampania electorală şi nu a simţit sprijin din partea celor două partide.

Totodată, acesta a mai adpugat faptul că nu a făcut nimic care să îi dea perspectiva că ar fi în incompatibilitate, menţionând că nici el, nici presa, ci doar ANI poate emite un raport care să constate o asemenea situaţie.

"Primul lucru pe care vreau să vi-l spun legat de acuzaţia de incompatibilitate, opinia mea este că nici eu, nici presa, ci doar o instituţie poate emită un raport care să constate acest lucru, adică Agenţia Naţională de Integritate. Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt în incompatibilitate", a afirmat Cîrstoiu, într-o conferinţă de presă organizată în faţa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

El a spus că, în calitate de medic, a operat şi în alte spitale, menţionând că şi-a oferit opiniile şi expertiza profesională şi în unităţi private atunci când i s-a solicitat acest lucru.

Cîrstoiu a adăugat că şi-a ajutat colegii când au avut o problemă cu un pacient.

"Eu nu fac o chirurgie uşoară, fac o chirurgie complicată aici la Spitalul Universitar, adică mă ocup de tratamentul tumorilor, cancerelor osoase, reviziile, adică schimbarea unor proteze cu alte proteze, nu e un domeniu accesibil oricui din punct de vedere profesional, aşa încât eu am făcut tot ce am putut să-mi ajut pacienţii, să-mi ajut colegii şi asta e expertiza mea şi menirea mea ca profesor universitar", a explicat Cătălin Cîrstoiu.

Legat de participarea sa la consultaţiile de la Clinica Anemona, el a menţionat că acolo şi-a ajutat, în egală măsură, colegii şi a răspuns şi solicitărilor unor pacienţi care aveau nevoie de expertiza sa.

"Rolul meu din momentul în care am terminat facultatea a fost să asigur îngrijirea medicală a oamenilor, a fost să le dau opinia medicală, iar, din punctul ăsta de vedere, sunt absolut liniştit. Dorm liniştit în fiecare seară că mi-am ajutat pacienţii", a susţinut Cătălin Cîrstoiu.

Potrivit acestuia, pacienţii aleg singuri la ce medic merg, aleg singuri şi unde merg - în sistemul public sau în sistemul privat.

"Să ştiţi că eu am vrut să fac administraţie publică în Bucureşti mizând pe un sprijin politic stabil în Consiliul General al Capitalei. Nu am vrut niciodată să fac o administraţie politică în Capitală", a subliniat candidatul PSD - PNL.

