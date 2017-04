Constructia sectiunii de metrou Gara de Nord –Gara Progresul, o prelungire a magistralei IV, va incepe in anul 2019, lucrarile urmand a fi finalizate in anul 2023, a anuntat vineri directorul general al Metrorex, Marin Aldea.

”Vom analiza ofertele, suntem in perioada de clarificari, si vom raspunde la intrebarile potentialilor ofertanti. Pentru aceasta documentatie, contractul se va incheia in trimestrul 2 pentru SF (studiul de fezabilitate, n.r.) al acestui an si urmeaza a fi finalizat pana in aprilie 2019, cand vom putea demara efectiv lucrarile estimate a se incheia in anul 2023”, a spus Aldea, prezent la inaugurarea statiilor de metrou Laminorului si Straulesti, din cadrul Magistralei 4, scrie News.ro.

Metrorex a scos in luna februarie la licitatie studiul de fezabilitate pentru realizarea sectiunii de metrou Gara de Nord – Gara Progresul care face parte din magistrala IV. Contractul evaluat la aproape 38 milioane lei este finantat dintr-un imprumut nerambursabil acordat inca din anul 2013 din partea Elvetiei si se va derula pe o durata de aproape doi ani. Sectiunea de metrou Gara de Nord – Gara Progresul, care va avea, cel mai probabil, zece statii, este un proiect de 1 miliard de euro si va deservi o zona a Capitalei locuita de aproape 300.000 de locuitori.

Racordul cu reteaua de metrou existenta se va face in zona centrala la Eroilor sau Izvor si traseul probabil va fi Palatul Parlamentului - Filaret - Eroii Revolutiei - Soseaua Giurgiului - Gara Progresul. Totodata, la Gara Progresul va fi nevoie si de realizarea unui nod intermodal de transport pentru conexiunea cu liniile RATB si cu inelul feroviar al Capitalei. La randul sau, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent vineri la eveniment, a vorbit despre proiectul Magistralei 6, care va face legatura intre statia 1 Mai si Aeroportul Otopeni.

”Magistrala 6 e un proiect deosebit de important pentru noi ca si guvern. Am reusit sa deblocam – pentru ca in momentul in care am ajuns in minister, anul trecut, se promovase doar Hotararea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investitii, nepromovandu-se si Hotararea de Guvern pentru exproprieri, care acum este pe circuitul extern de avizare pentru a fi promovata in Guvern, si totodata fusese blocat contractul cu firma de consultanta, care a elaborat SF-ul (studiul de fezabilitate, n.r.). Acelasi lucru, l-am facut, l-am deblocat”, a spus Cuc.

Finantarea acestui obiectiv de investitii se va face din fonduri europene si dintr-un imprumut, spune Cuc, fara a preciza despre ce imprumut este vorba. Racordul la acest tronson se va face din statia 1 Mai, iar exproprierile pentru linia de metrou catre Otopeni se ridica la circa 76 milioane lei, a spus Marin Aldea. Ulterior Proiectului de Hotarare legat de exproprieri, Metrorex va achizitiona si servicii de consultanta in vederea urgentarii procedurilor de expropriere.

Sursa foto: Daniel Caluian/Shutterstock.com