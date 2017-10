Specialistii recomanda inlocuirea anvelopelor dupa 5 ani, insa durata de viata a acestora ar putea fi extinsa prin simpla respectare a unor reguli de baza.

"Anvelopele de iarna alcatuiesc in prezent o categorie de produse foarte vasta, acesta fiind si unul dintre motivele principale care creeaza diverse confuzii in randul soferilor. Desi nu se poate vorbi despre o durata de viata standard a anvelopelor si chiar daca expertii recomanda inlocuirea lor dupa o perioada de 5 ani, cert este faptul ca aceasta durata de viata poate fi prelungita cu inca vreo cativa ani daca soferii respecta cateva reguli simple cu privire la stilul de condus care trebuie adaptat la conditiile meteo, dar si la modul de depozitare al anvelopelor odata cu trecerea sezonului rece”, considera Liviu Avram, administrator al magazinului online cu anvelope anvelostar.ro.

1. Presiunea din interiorul anvelopelor

Presiunea din interiorul anvelopelor este un aspect adesea neglijat de catre soferi, cu toate ca acest lucru aparent banal are o influenta majora asupra duratei de viata a anvelopelor, dar si asupra sigurantei soferilor si a participantilor la trafic. Presiunea din interiorul anvelopelor trebuie, in mod obligatoriu, sa corespunda cu valorile prescrise in cartea tehnica a masinii, dar si cu limitele marcate pe anvelope. Presiunea din interiorul anvelopei trebuie verificata periodic, si numai cand anvelopele sunt reci, avand in vedere ca un pneu cald are o presiune mai mare. O presiune prea mica in anvelope inseamna o uzura prematura a anvelopelor dar si un consum de carburant mai mare.

2. Echilibrarea periodica a rotilor

Echilibrarea periodica a rotilor poate, de asemenea, sa prelungeasca durata de viata a anvelopelor de iarna si nu numai, in conditiile in care o roata neechilibrata duce la o uzura neuniforma, deci anvelopa se va uza mult mai rapid in anumite unghiuri. Mai mult decat atat, daca roata nu este echilibrata corespunzator, aceasta va fi supusa in mod automat la solicitari suplimentare care pot evident scurta durata de viata a anvelopelor.

3. Verificarea gradului de uzura a anvelopelor

Verificarea nivelului de uzura este un aspect extrem de important, mai ales daca ne raportam la capitolul siguranta. Uzura este un proces care apare inevitabil pe orice tip de anvelopa, indiferent de calitatea sau brandul acesteia. O anvelopa slab calitativa insa va prezenta semne de imbatranire mult mai rapid decat o anvelopa de calitate si va trebui inlocuita. Uzura prematura a anvelopelor este cauzata de cele mai multe ori de stilul de condus neadaptat la conditiile de mediu, motiv pentru care verificarea gradului de uzura poate reprezenta un aspect care ar trebui sa ii determine pe soferi sa adopte un stil de condus adaptat si nu unul sportiv. In conditiile date, verificarea benzii de rulare reprezinta un aspect deosebit important si care trebuie luat in calcul de catre orice conducator auto. Franarea brusca, accelerarea rapida, precum si virajele luate cu viteze mari reprezinta toate situatii care duc la o uzura a prematura a anvelopelor.

4. Evitarea supraincarcarii masinii

De foarte multe ori, subliniaza specialistul, masina devine mai mult decat un simplu mijloc de transport, astfel ca multi soferi isi supraincarca masinile cu diverse obiecte, fara a lua in calcul faptul ca acest obicei duce la o uzura prematura a cauciucurilor. O simpla depasire a greutatii cu 20% peste limita maxima admisa, duce la o scurtare a vietii anvelopelor cu aproximativ 40%. Asadar, este de dorit sa se evite pe cat posibil supraincarcarea masinii in mod frecvent atunci cand vreti sa va bucurati de setul de anvelope pentru o perioada mai lunga de timp.

5. Alegerea unui set de anvelope de calitate

Calitatea in ceea ce priveste anvelopele este un aspect demn de luat in calcul in conditiile in care anvelopele slab calitative se uzeaza foarte repede si ofera performante reduse. Alegerea unui set de anvelope de calitate, inca de la inceput, este o decizie inteleapta avand in vedere faptul ca marii producatori au reusit de-a lungul timpului sa proiecteze anvelope de iarna foarte rezistente si care pot face fata cu brio uzurii. Alegerea unui set de anvelope de calitate poate ajuta soferii sa economiseasca pe termen lung in conditiile in care aceste anvelope au o durata de viata mult mai indelungata decat cele mai slab calitative.

6. Inlocuirea suspensiilor invechite

Starea generala a suspensiilor este un capitol destul de neglijat de catre soferi, chiar daca acestea pot determina o uzura prematura a anvelopelor. Suspensiile joaca un rol important si in ceea ce priveste siguranta rutiera, motiv pentru care, periodic, orice sofer ar trebui sa acorde atentie acestor detalii. De cele mai multe ori, atunci cand suspensiile sunt invechite, masina vibreaza in momentul deplasarii, situatie care trebuie evaluata cat mai curand posibil de catre un service autorizat pentru a nu fi periclitata siguranta soferului si a pasagerilor in momentul deplasarii.



7. Modalitatea de depozitare a anvelopelor

Depozitarea anvelopelor odata cu trecerea sezoanelor reprezinta de asemenea un mod practic prin care soferii pot contribui la prelungirea duratei de viata a anvelopelor. O greseala destul de comuna este aceea de a depozita anvelopele in aer liber pentru perioade mai indelungate de timp. Aceasta practica nu este una tocmai benefica pentru anvelope in situatia in care, daca nu sunt utilizate pentru o perioada mai indelungata de timp, pe suprafata anvelopelor depozitate in astfel de conditii vor aparea numeroase crapaturi, denumite si crapaturi meteo sau crapaturi de ozon. Mai mult decat atat, suprafata acestor anvelope devine foarte uscata, conditie ideala pentru aparitia crapaturilor. Din acest motiv, anvelopele trebuie intotdeauna sa fie depozitate intr-un mediu racoros, curat si uscat, de preferinta undeva in interior.

8. Rotirea periodica a anvelopelor

O practica destul de comuna, care poate duce la prelungirea duratei de viata a anvelopelor, este aceea de a roti periodic anvelopele intre ele. In cele mai multe cazuri, anvelopele nu se uzeaza uniform, un exemplu clasic in acest sens constituindu-l masinile cu tractiune fata, acolo unde anvelopele montate pe axa din fata sunt supuse unor solicitari mai mari decat cele dispuse pe axa din spate, deci acestea se uzeaza mai repede decat cele din spate, in situatia data. Prin rotirea anvelopelor, uzura va fi aproximativ uniforma, astfel ca rezultatul final va fi o durata mult mai mare de viata anvelopelor.

9. Inlocuirea anvelopelor de iarna cu cele de vara de indata ce trece sezonul rece

Multi soferi, cel mai probabil din comoditate, nu mai inlocuiesc anvelopele, astfel ca circula si vara cu pneuri pentru iarna. Acest lucru din pacate este unul daunator pentru anvelopele de iarna din pricina temperaturilor ridicate. Anvelopele de iarna sunt construite dintr-un cauciuc mai dur, menit sa ofere performante atunci cand pe partea carosabila se regaseste un strat de zapada sau gheata.

Cauciucurile de iarna insa sunt total nepotrivite pentru sezonul cald din pricina faptului ca se uzeaza foarte repede. Pentru a putea prelugi durata de viata a pneurilor de iarna, este important ca acestea sa fie utilizate numai pentru sezonul rece, pentru a nu le uza.