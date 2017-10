OLX Group lanseaza platforma Tradus.com , dedicata vehiculelor comerciale si echipamentelor noi si rulate, care poate fi accesata de oriunde in lume si reprezinta strategia companiei de a impulsiona piata de utilaje grele, piata cu o crestere impresionanta in ultimii ani.

Tinand cont ca in Romania in primele 9 luni din 2017 au fost deja tranzactionate 1.292 mii de unitati de utilaje grele la mana a doua, depasind astfel rezultatele intregului an 2016, Institutul National de Statistica arata o crestere semnificativa a preferintei pentru echipamentele folosite (utilajele agricole reprezentand doua treimi din numarul total). Prin echilibrarea relatiei cerere-oferta, Tradus abordeaza oportunitatea generarii unui nou business pe piata locala unde OLX Group a castigat deja leadership prin OLX si Autovit.ro.

„In categoriile de utilaje grele, platformele OLX si Autovit.ro inregistreaza lunar peste 2 milioane de vizite, care genereaza la randul lor peste 9 milioane de vizualizari pentru un volum de peste 75.000 de anunturi active in fiecare luna. Doar in primele 9 luni din 2017, aceste doua categorii au avut peste 250.000 de anunturi noi si peste un milion de contactari din partea celor care isi doreau sa le achizitioneze. Aceasta reprezinta o dovada clara a importantei industriei romanesti de utilaje grele in Europa de Sud-Est, fiind si motivul pentru care am decis sa lansam Tradus in premiera in Romania, cu o echipa locala, inclusiv cu forta de vanzari dedicata”, spune Catalin Gealapu, Global Head of Sales Tradus.com.

Platforma Tradus.com le permite partilor interesate sa compare masini si echipamente din toata lumea si sa gaseasca noi clienti la nivel global. Aceasta caracteristica transforma Tradus intr-o reala oportunitate pentru utilizatorii romani de a gasi cea mai buna oferta de utilaje grele. Platforma este disponibila in 10 limbi diferite: engleza, olandeza, poloneza, romana, portugheza, rusa, spaniola, italiana, franceza si germana.

"Cu Tradus, OLX Group isi propune sa conecteze cumparatorii si vanzatorii de utilaje grele din intreaga lume, pe baza know-how-ului international si a unei audiente solide, deja existente in pietele in care suntem prezenti. Am simtit nevoia sa investim intr-o platforma globala, intrucat aceasta industrie are nevoi specifice atunci cand vine vorba de comunicare si de tranzactiile transfrontaliere. Dupa doar sase luni de la lansare, Tradus.com are deja peste 430.000 de anunturi, peste 4.000 de dealeri parteneri si peste 12 milioane de afisari din intreaga lume.", spune Jorre Bonjer, general manager Tradus.com.

Tradus vine la pachet cu Tradus PRO, un instrument de business pentru profesionistii care isi doresc sa publice stocurile disponibile pe diverse website-uri din alte tari decat cea in care isi desfasoara activitatea. Astfel, OLX Group isi reafirma pozitia fata de segmentul afacerilor mici si mijlocii, sustinand spiritul antreprenorial si conectand utilizatorii cu oportunitati globale. Serviciile B2B sunt gratuite in primul an si includ o caracteristica unica pe piata care le permite utilizatorilor sa republice anunturile pe alte platforme globale ale OLX Group si alte website-uri internationale partenere.

OLX Group este reteaua de platforme de anunturi prezenta in peste 40 de piete, incluzand, printre altele, branduri precum OLX, Storia, Autovit.ro Avito, letgo, dubizzle, Tradus. OLX Group conecteaza oamenii care doresc sa cumpere, sa vanda sau sa schimbe produse si servicii, printr-un proces de listare rapid si usor, disponibil atat online cat si pe mobil. Sute de milioane de oameni din pietele locale din intreaga lume genereaza lunar peste 1.9 miliarde de vizite, 37 miliarde de vizualizari si 54 milioane de anunturi pe platformele OLX Group. In Romania, OLX Group are un portofoliu de patru platforme: OLX, Autovit.ro, Storia.ro si Tradus.com.