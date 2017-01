Compania de recrutare Lugera a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 69 de milioane de euro, in crestere de la putin peste 52 de milioane de euro anul trecut, si un profit brut de un milion de euro, a declarat pentru wall-street.ro sefa companiei de recrutare Lugera, Cristina Savuica. Ea a arata ca anul 2016 nu a fost unul deloc usor pentru companiile de profil, cea mai mare provocare venind din deficitul de candidati.

In anul 2015, datele Ministerului de Finante aratau ca prin cele 11 companii cu care opereaza Lugera inregistra afaceri de 52,3 milioane de euro, profit net un milion de euro si avea 4.800 de angajati (majoritatea in regim temporar).

Potrivit Cristinei Savuica, numarul de angajati plasati de companie in locuri de munca s-a ridicat la circa 8.000 de persoane, mare parte fiind angajati in regim de munca temporar.

"Incheiem anul 2016 cu aproximativ 69 de milioane de euro cifra de afaceri si peste un milion de euro profit brut. Avem 200 de angajati si temporari circa 8.000 de persoane. (...) Am crescut cu mult peste cat am bugetat, adica am intrat in licitatii si le-am castigat pe banda rulanta. N-am crescut la profit, iar aici se vede efortul de recrutare", a precizat Cristina Savuica, chief happiness officer Lugera.

"Nici in 2007 nu alergam asa de mult dupa candidati"

Daca inceputul de an a fost mai bun in 2016, Cristina Savuica a aratat ca incepand cu luna iunie s-a aprofundat problema deficitului de angajati, ceea ce ingreuna munca angajatiilor de recrutare.

"Procesul de recrutare a devenit mult mai dificil, nici in 2007 nu alergam asa dupa candidati, adica piata muncii europeana s-a deschis pentru noi, foarte multi potentiali candidati au plecat si sunt din ce in ce mai putini absolventi, iar in aceste conditii ne luptam cu lipsa de personal", a explicat Savuica.

La fabricile mari de productie din automotive, de exemplu, aducem muncitori de pe o raza de 100 de kilometri in fiecare zi si ii ducem acasa sau avem fabrici pentru care relocam din Moldova in Cluj. Insa sunt zone intregi unde nu mai avem de unde sa luam muncitori

"Anul acesta avem multe joburi si putini candidati"

Cristina Savuica sustine ca deficitul de candidati se va acutiza in acest an, cand angajatorii din majoritatea domeniilor au disponibile o multime de locuri de munca, insa candidati sunt din ce in ce mai putini.

"Avem cereri multe in domeniul productiei, multe joburi sunt disponibile si in call center-uri si in shared service-uri si BPO-uri. (...) Efortul de recrutare este incredibil de mare insa pe toate zonele", a explicat Cristina Savuica.

In acest context, ea considera ca in 2017 avansul cifrei de afaceri comparativ cu alti ani va fi mai mic, cresterea urmand sa fie una organica.

"Estimez o crestere organica de 10% in acest an", a spus Cristina Savuica, sefa companiei Lugera.

Lugera The People Republic este unul dintre cei mai importanti jucatori nationali din piata de servicii de resurse umane, cu o prezenta de 15 ani in Romaniei.

Cele mai mari companii din piata de recrutare sunt Adecco, Lugera, GiGroup, ManpowerGroup si APT Romania.