Capitalul uman este recunoscut de catre economisti a fi unul dintre ingredientele principale pentru o crestere sustinuta a economiei. Insa, cei care traiesc in tari dezvoltate au inteles deja ca o populatie educata nu este de ajuns pentru a sustine aceasta crestere. Acolo unde nu exista acces catre piete, o idee buna sau un produs/serviciu nu poate sa se dezvolte prea mult. De exemplu, Finlanda, care are una dintre cele mai educate populatii din lume, a trecut printr-o criza economica atunci cand Nokia a avut probleme financiare.

In ciuda tuturor exceptiilor, economistii sunt de parere ca este mult mai usor pentru o tara sa sustina o crestere economica atunci cand populatia este educata. Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi, orase care au atras cei mai multi migranti intre 2001 si 2011, sunt si cele mai importante centre universitare din Romania. Insa diferente intre ele exista. Astfel ca, in ciuda faptului ca au aproximativ acelasi numar de locuitori, Cluj-Napoca are o economie de doua ori mai mare decat Iasiul, iar explicatia este simpla: pozitia geografica. Cluj-Napoca este mult mai aproape decat Iasiul de pietele din vest, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale.

Universitatile sunt foarte importante pentru ca furnizeaza companiilor private forta de munca inalt calificata. Din acest motiv, oraselor care nu sunt centre universitare le este destul de greu sa concureze cu centrele universitare. In definitiv, orasele care pot sustine cresterea economica sunt acelea care reusesc sa genereze locuri de munca bine platite, care sa le permita oamenilor un nivel de trai ridicat.

In mod evident, cele mai puternice centre universitare au si cea mai educata populatie, iar performantele economice ale acestor orase atrag si forta de munca inalt calificata. Cu toate acestea, Constanta (centru universitar mai putin dezvoltat) si Iasiul (unul dintre cele mai importante orase universitare) au aproximativ acelasi numar de oameni cu educatie superioara.

Sursa foto: Dreamstime.com