"Asistam in continuare la o dezvoltare stabila a pietelor din Polonia si Romania, unde inregistram cerere semnificativa pentru serviciile pe care le oferim si nu estimam schimbari majore ale conditiilor de piata”, a precizat Fredrik Ragmark, CEO al Medicover.

In primele noua luni ale anului, divizia de Servicii Medicale a inregistrat o crestere a veniturilor de 16,1%, pana la 209,3 milioane de euro. De asemenea, divizia de Servicii de Diagnostic a avut venituri mai mari cu 18,5%, de 225,4 milioane de euro.

In Romania, in perioada ianuarie – septembrie 2017, Medicover (reprezentata de Medicover Romania si Synevo Romania) a inregistrat o crestere a veniturilor de 19,3%, pana la 55 milioane de euro (fata de 46,1 milioane de euro in primele noua luni ale lui 2016).

„In trimestrul trei Medicover Romania continua sa isi atinga obiectivele pentru indeplinirea planurilor sale de dezvoltare. Achizitia Iowemed, reteaua de varf din judetul Constanta, este o componenta strategica a planurilor noastre. Vom continua sa cautam oportunitati care completeaza gama actuala de servicii. Sunt foarte multumit de contributia Romaniei la rezultatele Medicover, deoarece am atins pragul istoric de 1 milion membri, sustinand astfel angajamentul nostru de a investi in serviciile medicale de cea mai inalta calitate pe care le oferim pacientilor nostri”, a declarat Adrian Peake, director general Medicover Romania.

„Synevo Romania a mentinut ritmul ambitios de dezvoltare din acest an, in special in ceea ce priveste extinderea gamei de servicii de diagnostic de laborator de ultima generatie. Astfel, in luna septembrie, am inaugurat primul nostru departament de histopatologie digitala”, a spus Laurentiu Luca, director general Synevo Romania.

Medicover Romania este prezenta de peste 21 de ani pe piata serviciilor de sanatate private si dispune de o retea de 25 de clinici in Bucuresti si in tara (Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Ploiesti, Brasov, Galati, Pitesti, Navodari, Eforie Nord) si un spital generalist in capitala, Spitalul Medicover. Totodata, Synevo este liderul in diagnostic de laborator in Romania, care ofera peste 2.000 de tipuri de analize uzuale si avansate, in majoritatea domeniilor de diagnostic clinic de laborator. Synevo Romania administreaza o retea nationala de 16 laboratoare si 75 de centre de recoltare a probelor biologice si realizeaza peste 13 milioane de teste pe an.