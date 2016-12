“In Romania si in Serbia o noua investitie nemteasca este facuta in fiecare saptamana” a declarat seful camerei Germano-Elena de Comert si Industrie, Michalis Mailis, acuzand conditiile neprielnice pentru a investi in Grecia, conform ekathimerini.

“Situatia actuala din Grecia nu este prea buna” adauga acesta. “ Sunt multe incertidutini, suprataxare, si desigur avem si masurile de control al capitalului. Nu ma astept ca vreo companie nemteasca care nu este activa in Grecia sa faca, prea curand, o investitie in aceasta tara”, a acompletat Maillis.

Totusi, in urmatorii 3 ani investitiile Germaniei in Grecia vor insuma in jur de 3 miliarde de euro, incluzand investitiile consortiului Fraport/Slentel in 14 aeroporturi regionale, care reprezinta 1,2 miliarde de euro, plus 330 de milioane de euro pentru renovarea instalatiilor, si investitia facuta de Deutsche Telekom in valoare de 1.3 miliarde de euro in compania de telecomunicatii OTE, pentru dezvoltarea retelelor de comunicare.

Spre deosebire de Grecia, Romania si Serbia sunt bine vazute in ceea ce priveste zona de investitii. Intr-un top facut in functie cat de prielnic e mediul de investitii in tarile din lume, Grecia ocupa locul 60, Romania 36, iar Serbia 47. Impozitul pe profit al companiilor in Grecia este de 29%, fata de 16% in Romania si 15% in Serbia. In plus, in Romania, codul fiscal prevede ca microintreprinderile cu mai mult de 2 angajati, inclusiv, sa aiba impozit de 1% si 3% pentru microintreprinderile care au un salariat.

Impozitul pe profit al companiilor in Grecia este de 29%, fata de 16% in Romania si 15% in Serbia. Taxa pe valoare adaugata, in Romania, este de 20%, fata de 24% in Grecia, iar pentru mancare a fost scazuta la 9% in iunie 2015.

Sursa foto: B.Stefanov / Shutterstock.com