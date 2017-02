Proiectul de buget al Guvernului pare ambitios pe partea de venituri si optimist in ce priveste cheltuielile, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. De obicei, guvernele supraestimeaza in ceea ce priveste investitiile si nu resusesc ulterior sa cheltuiasca banii conform angajamentelor. Referitor la tensiunile din ultimele zile, guvernatorul a afirmat ca instabilitatea nu ajuta poltica monetara a bancii centrale.

"Am analizat proiectul de buget. Din punct de vedere al stabilitatii preturilor si stabilitatii financiare, un buget cu deficit mai mic de 3% ajuta politica monetara. Ne-am uitat si la constructia bugetara si cred ca este ambitios pe partea de venituri. Pe partea de cheltuieli cred ca este mai degraba optimist, avand in vedere cum s-a cheltuit in anii precedenti", a afimat guvernatorul intr-o conferinta de presa dupa anuntarea deciziei de politica monetara.

Referitor la tensiunile din ultimele zile, Mugur Isarescu a afirmat ca instabilitatea creata nu poate avea un efect pozitiv.

"Instabilitatea si tensiunile politice nu au cum sa ajute stabilitatea monetara", a spus el.

Consiliul de Administratie al BNR a decis, in sedinta de marti, sa mentina in continuare rata dobanzii de politica monetara la 1,75% pe an si a pastrat ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele in valuta la 10% si pentru pasivele in lei la 8%, decizia fiind in linie cu asteptarile analistilor.

Sursa foto: Agerpres Foto