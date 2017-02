Sorin Mititelu, presedinte BCR Asigurari de Viata, a vorbit in cadrul unei conferinte sustinute de catre Finmedia despre imaginea asigurarilor de viata si "lipsa de popularitate a acestora", cea mai mare parte a pietei asiguratorilor adresandu-se produselor obligatorii de tip RCA si PAD, lucru care este posibil sa fi educat piata in ideea in care asigurariile sunt doar niste obligatii si nu niste solutii reale.

"Asigurarile de viata nu sunt in prim plan deoarece, in general, asigurarile sunt percepute mai degraba ca niste obligatii decat niste solutii necesare. Daca ar fi sa ne uitam putin , cea mai parte a pietei asigurarilor se adreseaza acelor produse obligatorii de tip RCA si PAD , le dam la o parte ramanem cu ceva foarte putin. Chiar si asigurarile de persoane, cele legate de credite sunt percepute ca obligatorii, aparent impuse de catre banci, atunci cand acorda creditul", a declarat Sorin Mititelu, presedinte BCR Asigurari de Viata.

Oarecum similara, ca dimensiune, cu piata asigurarilor de imobile, piata asigurarilor de viata are o contributie in jur de 20% din cifra de afaceri anuala a intregii piete de asigurari.

"Asigurarile de imobil sunt undeva la aproape 2 milioane, daca luam in calcul atat asigurarile voluntare de casa, cat si cele obligatorii PAD. Asigurarile de persoane totusi sunt si ele intr-un numar relativ mare din perspectiva numarului de persoane asigurate, ma refer in principal la categoria asigurarilor asociate produselor de creditare. Practic din cele aproape 4 milioane de credite, as putea spune ca aproape jumatate sunt deja asigurate printr-o forma sau alta sau comprima o componenta de asigurare de viata. Desi are o contributie de doar 20% din perspectiva cifrei de afaceri anuale, realitatea include un numar de aproape 2 milioane de persoane" a completat Sorin Mititelu.

Presedintele BCR Asigurari de Viata a vorbit despre necesitatea unei analize serioase cu privire la faptul ca produsele din categoria de Asigurari de Viata nu ajung la clienti, declarand ca nu sunt mai mult de 500.000 de asigurati care sa fi accesat acest gen de produs in mod voluntar, in conditiile in care asigurarile acopera niste riscuri destul de importante.

