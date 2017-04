Functia prin care Google afiseaza utilizatorilor sai informatii cu privire la veridicitatea datelor prezentate in materialele publicate pe internet este acum disponibila si in Romania.

Noua functie va fi vizibila, ca si pana, in cadrul serviciului Google News, insa, in plus, aceasta este integrata acum inclusiv in paginile de cautare ale gigantului american. Nu Google este cel care realizeaza verificarea propriu-zisa a faptelor. Acest lucru este facut de o serie intreaga de parteneri ai companiei americane, specializati in acest sens, potrivit News.ro.

In Google News, unele stiri sunt acum insotite de un link catre unul din partenerii Google cu rol in verificarea faptelor. Pagina in care se ajunge prezinta faptele corecte, iar utilizatorul le poate compara cu cele prezentate in articolul original.

In paginile de cautare din Google, lucrurile stau putin diferit, existand o concluzie clara, care simplifica sarcina utilizatorului de a-si da seama de veridicitatea faptelor prezentate intr-un anumit articol. Astfel, rezultatele returnate de Google vor afisa acum un rand nou care ii va spune utilizatorului daca este corect sau nu continutul paginii respective. Exista si evaluari intermediare precum “corect in mare parte” sau “fals in cea mai mare parte”.

Noua facilitate din Google Search include si un link catre site-ul care a facut verificarea faptelor, pe care pot intra cei care vor sa afle mai multe detalii.

Dincolo de rolul principal al aceste functii, acela de a face diferenta intre informatia corecta si cea falsa pe internet, noua facilitate Google mai poate avea un rol, destul de important. Fiind integrata in paginile de cautare Google, poate influenta traficul pe care motorul de cautare il trimite catre site-urile de stiri. Astfel un site, cum sunt multe, care se ocupa cu “producerea” de stiri pentru trafic sau manipulare, ar putea vedea o scadere importanta in traficul din Google. Pe de alta parte, site-urile care publica informatii corecte ar putea beneficia de urma acestei functii.