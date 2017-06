eMAG are o campanie de reduceri la mobilier pentru birou si electronice, asa ca poate fi o buna ocazie sa iti infrumusetezi biroul si sa il populezi cu gadget-uri de ultima generatie. Noua oferta eMAG vine cu reduceri de pana la 50% la o gama variata de produse pentru a-ti face biroul mai prietenos.

Nicio zi fara reduceri la eMAG. Cel mai mare retailer online din Romania a lansat o noua campanie cu reduceri de pana la 50%. De "Zilele casei tale" poti cumpara de la mobilier pentru casa si gradina, pana la electrocasnice si electronice. Am selectat pentru tine cateva oferte eMAG care au reduceri consistente.

Reduceri eMAG la mobilier pentru birou

Daca simti nevoia de o schimbare la locul de munca, poti incepe chiar de la birou. Avand in vedere ca ne petrecem cel mai mult timp la munca, in fata calculatorului, este foarte important sa ne alegem biroul potrivit.

eMAG vinde la oferta biroul Wooden Art. Nu doar ca are un design original, dar este si foarte practic. O parte a biroului este destinata lucrului la calculator, iar cealalta este construita pentru depozitarea dosarelor sau a obiectelor personale. Biroul este fabricat din placi aglomerate melaminate. Dimensiunile sunt: 120 x 107 x 60 cm.

Biroul Wooden Art se gaseste in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 47%. Vezi pretul AICI!

Oferte eMAG: Scaun de birou Kring Smart

Scaunul de la birou, pe care stam cel putin 8 ore in fiecare zi, trebuie ales cu mare grija. In felul acesta evitam durerile de spate sau afectiunile care pot aparea la coloana.

La eMAG se vinde scaunul de birou Kring Smart, care are un design-ul ergonomic. Scaunul are un mecanism cu sistem hidraulic, care permite reglarea in inaltime a sezutului, pentru o pozitie cat mai relaxata la birou. Spatarul reglabil optimizeaza contactul cu zona spatelui/zona lombara, oferind astfel o pozitie confortabila utilizatorului.

Scaunul de biroul se gaseste in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 55%. Verifica pretul AICI!

Boxa portabila AKAI pentru un birou mai prietenos

Acum ca ai un birou nou si un scaun de birou confortabil, e timp sa te apuci de decorat. Ce ai zice de o boza portabila? La eMAG gasesti Boxa portabila AKAI ABTS-806. Are tuner FM, display LED si adaptor inclus. Boxa are o raza de actiune de 10 metri. Bateria este reincarcabila.

Boxa se vinde la eMAG cu o reducere de 30%. Vezi pretul AICI!

Reduceri eMAG la espressorul Bosch Tassimo

Nici un birou nu este complet fara un espressor. Daca nu ai deja un espressor, e timp sa investesti intr-unul.

Espressor Bosch Tassimo te ajuta sa faci o gama variata de bauturi calde: cafea proaspata, espresso, caffe crema, cappuccino, latte macchiato, ciocolata calda, la o singura apasare de buton. Bauturile sunt preparate in interiorul capsulei de T-Disc. Dupa fiecare ciclu, aparatul este curatat automat cu ajutorul aburilor. LED-urile ofera informatii despre statusul curent al aparatului, indicand necesitatea alimentarii cu apa sau a decalcifierii.

Espressorul Bosch Tassimo se vinde la eMAG cu o reducere de 51%. Vezi pretul AICI!

Sursa foto: Shutterstock/ pikcha