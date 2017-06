Domeniul IT evolueaza intr-un ritm alert si, cu exceptia unor tehnologii care raman mereu de actualitate si care stau la baza celor emergente, aproape in fiecare an avem noi directii pe care ar trebui sa se axeze un programator sau un startup tech pentru a continua sa ramana relevant pentru industria sa.

Am fost la DevTalks Bucuresti 2017, cel mai mare eveniment dedicat comunitatii developerilor din Romania, ca sa vedem care sunt cateva dintre cuvintele cheie ale acestui an in ceea ce priveste cele mai hot tehnologii.

Iata ce am aflat de oamenii din spatele codului:

Blockchain

Acesta este cel mai mare buzzword al momentului in sectorul financiar. Tehnologia a carei cea mai cunoscuta aplicatie este, poate, moneda virtuala bitcoin, permite tranzactii rapide, transparente si securizate.

In esenta, blockchain permite transmiterea de informatii dintr-un punct in altul complet automatizat si securizat (poate de aceea este si atat de atractiva). Un blockchain (lant de blocuri) se refera la un distribution ledger – un registru de inregistrari – aranjat in ordine cronologica in loturi de date – de aici denumirea de blocuri – care se leaga intre ele in mod securizat, tocmai de accea fiind foarte greu sa le spargi. Fiecare bloc creat se leaga de cel dinaintea sa si formeaza un lant neintrerupt de inregistrari unice care nu pot fi ”atacate” in mod individual, fara a afecta si blocurile din jur.

Tehnologia blockchain a atras foarte mult directorii institutiilor financiare din intreaga lume, studiile aratand chiar ca peste 80% dintre ei cauta sa integreze aceasta tehnologie in serviciile pe care le ofera.

”Sunt peste 20 de startup-uri din Silicon Valley care au primit mai mult de 20 de miliarde de dolari din partea unor institutii financiare foarte mari pentru a dezvolta sisteme de tranzactii pe baza blockchain”, afirma Alex Pohoata, software developtment lead, Dell Financial Services.

Insa, blockchain ar putea avea pe viitor si alte aplicatii. De exemplu, ar putea sta la baza economiei colaborative, spune Alex Pohoata. Astfel, am putea vedea mai multe business-uri precum Uber sau Airbnb in care tranzactiile sa fie facute direct intre vanzator si cumparator, fara intermedierea din partea bancii.

In acelasi timp, potrivit lui Pohoata, blockchain-ul ar putea ajunge sa stea la baza Internetului. Adica toate informatiile pe care le transmitem pe Internet sa fie transmise in blocuri de date pentru a fi impenetrabile, folosindu-ne la maximum de functionalitatile de securitate ale acestei tehnologii.

Agritech

Agricultura moderna nu mai inseamna doar utililaje de ultima generatie, ci si modul in care putem folosi Internetul, senzorii si dronele pentru a tine sub observatie culturile sau fermele, pentru a sti ce daunatori le afecteaza, cand este cel mai bun moment pentru insamantare, rotatia culturilor a afla situatia stocurilor sau a afla previziuni despre vreme.

Intra in scena Internet of Things si startup-urile din domeniul agriculturii de precizie. ”E nevoie de educarea fermierilor in folosirea solutiilor tech”, spune Daniel Leu, co-fondator si business architect in cadrul AgriTech Solutions. Doar asa se va putea maximiza potentialul agriculturii. ”Deocamdata, fermierilor li se pare interesant, insa nu vad relevanta unei investitii pe termen lung.

In ceea ce priveste tara noastra, sunt folosite in prezent doar 8 milioane de teren agricol, in timp ce 6 milioane de hectare sunt nefolosite. Prin implementarea unor tehnologii precum isteme de drone si de robotica pentru agricultura, irigatii, urban farming, smart farming, suprafata folosita s-ar putea mari.

Agricultura este inca un domeniu fierbinte, iar accentul se pune tot mai mult pe tehnologizarea sa. In acest sens, au inceput sa apara acceleratoare care sustin startup-urile din domeniu agritech.

Realitate augmentata & realitate virtuala

Avansul acestor tehnologii se datoreaza schimbarilor produse in interfete. Astfel, atat realitatea augmentata, cat si realitatea virtuala, aduc o promisiune importanta: in curand, nu vom mai avea nevoie de un gadget cu ecran pentru a viziualiza informatiile – telefoanele, televizoarele vor deveni invechite.

Iar urmatorul pas logic ar fi cel intuit deja de Elon Musk care si-a propus sa dezvolte prin Neuralink o interfata intre creier si computer. Aceasta conexiune ar facilita atat download-ul, cat si upload-ul de informatii de la si catre creier. ”Am putea ajunge sa controlam tot ce este automatizat. Insa aceasta este inca o chestiune de cativa ani buni”, afirma Pohoata.

Sursa foto: Zapp2Photo_Shuttestock