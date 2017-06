Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a aprobat cererea companiei RCS&RDS de a aplica propriilor clienti suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru serviciile de roaming in Uniunea Europeana, dar si in Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein.

Vicepresedintele RCS&RDS, Valentin Popoviciu, declara, marti, ca Digi Mobil, parte a grupului RCS&RDS, a cerut ANCOM sa poata taxa clientii pentru traficul de date efectuat in Uniunea Europeana cu un tarif de circa 6 euro/Gb, in conditiile in care firma este obligata sa plateasca 7,7 euro/Gb celorlalti operatori din UE pentru serviciile oferite clientilor romani, transmite News.ro. Solicitarea a fost admisa.

Suprataxele autorizate sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor de roaming furnizate in aceasta zona si se pot aplica tuturor clientilor RCS&RDS care consuma servicii de roaming in SEE incepand cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicata RCS&RDS si intra in vigoare, pentru o perioada de maxim 12 luni ANCOM

In cazul abonamentelor, furnizorii pot stabili o limita de date (Mb/Gb) care pot fi consumate in roaming in UE fara costuri, urmand sa aplice dupa epuizarea acesteia un tarif de maxim 7,7 euro/Gb, fara TVA.

Digi Mobil nu putea inca aplica niciun tarif clientilor pentru traficul de date efectuat in UE pentru ca asteapta acordul ANCOM.

Ce suprataxe va aplica RCS&RDS

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS&RDS sunt de 0,031 euro/minut, pentru apelurile efectuate, 0,0108 euro/minut, pentru apelurile primite, si 6,37 euro/GB (0,00637 euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 30 iunie - 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 euro/GB (0,0049 euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 1 ianuarie - 30 iunie 2018. Valorile mentionate nu contin TVA.

Potrivit noilor reglementari europene, clientilor care depasesc utilizarea rezonabila a serviciului de roaming in UE li se pot aplica anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, dar valoarea acestor suprataxe nu poate depasi un anumit plafon.

Astfel, se vor putea aplica suprataxe pentru consum abuziv sau anormal daca un utilizator nu prezinta, la cererea furnizorilor, o dovada privind resedinta obisnuita sau existenta unor legaturi stabile cu Romania si daca, intr-o perioada de monitorizare de cel putin patru luni, se inregistreaza, pe o anumita cartela SIM, in mod cumulativ atat consum de servicii mobile (minute, SMS-uri, date), cat si prezenta (conectare la retea) mai mare in roaming in UE fata de nivelul national.