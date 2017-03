Alegerea unui partener comercial care nu isi onoreaza platile iti va pune afacerea in dificultate. Solutionarea in instanta a unui astfel de incident poate dura ani intregi, in care termenele de judecata iti vor distrage atentia de la dezvoltarea business-ului tau.

Incasarile si platile de capital trebuie sa se desfasoara intr-un flux continuu, orice perturbare a acestui proces dauneaza business-ului tau. De aceea este extrem de important sa iti alegi cu atentie partenerii de afaceri.

Am vorbit cu Adrian Simion, avocat partener coordonator - S.C.A. Simion, Nere & Iordache, despre cazurile gestionate de societatea de avocatura la care este partener. Acesta a declarat ca in anul 2016 au avut peste 400 de cazuri de solutionare in instanta a incidentelor de plata intre parteneri comerciali, solutionarea fiind de natura ordonantelor de plata sau insolventelor.

Avocatul a declarat ca in cazul proceselor pentru recuperarea creantelor comerciale (bilete la ordin, cecuri), in peste 80% s-au incheiat cu solutii favorabile pentru societatea care avea de recuperat bani, acestea incluzand si procedura amiabila de achitare benevola a datoriilor sau o parte din acestea, in unele situatii chiar inainte de solutionarea litigiilor.

In ceea ce priveste recuperarea de catre partea vatamata a prejudiciului, avocatul ne-a prezentat mai multe cazuri prin care se poate face acest lucru:

"In multe cazuri partea vatamata reuseste sa isi recupereze banii, insa sunt situatii mai fericite in cadrul carora creditorii beneficiaza de preluarea riscului, o astfel de polita de asigurare a creditului comercial asigurand afacerea impotriva riscului de neplata din partea clientilor. In putinele cazuri in care nu se incaseaza sumele, clientii pot beneficia pe baza hotararii judecatoresti, de inregistrarea pierderii ca fiind deductibila, precum si de ajustarea cotei TVA aferenta, dupa caz. Asadar, numai in cazul in care creditorul obtine o hotarare judecatoreasca de admitere a cererii de chemare in judecata sau a creantei, fara sa incaseze efectiv sumele de bani, cheltuiala cu scoaterea din evidenta a clientilor incerti este deductibila fiscal", a declarat Adrian Simion.

Pe de alta parte, unii antreprenorii prefera sa evite instantele. De exemplu, Valentin Radu a declarat ca intotdeauna a evitat astfel de situatii din cauza defocusarii de la dezvoltarea afacerii: "Mai intai te enervezi, apoi incerci sa rezolvi, la final te detasezi daca nu sunt sorti de izbanda".

Pentru a evita un astfel de proces este important sa iti verifici partenerii comerciali, iar in acest sens poti apela la platforma CIP online, lansata recent de Banca Transilvania. Prin intermediul ei clientii pot obtine informatii privind incidentele de plata cu instrumente de debit din ultimii 7 ani. Interogarea se realizeaza online direct in Centrala Incidentelor de Plati (CIP), iar costul unei interogari este de 5 lei + TVA.

Aceasta platforma garanteaza obtinerea informatiilor in privinta incidentelor de plata cu instrumente de debit inscrise pe numele unei societati, indiferent de banca de care au fost inscrise. Aceste incidente de plata pot fi anulate de la CIP doar in baza unei hotarari judecatoresti executorii prin care se dispune anularea acestora.

Sursa foto: bikerridelondon / Shutterstock