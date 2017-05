Dumitru Dragomir este cercetat sub control judiciar pentru ca ar fi luat mita 3,1 milioane de euro de la fostul administrator al RCS&RDS Ioan Bendei, in schimbul cedarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I in sezoanele din 2008 pana in 2011, potrivit News.ro. Ioan Bendei a fost pus sub acuzare pentru dare de mita, iar alti doi sefi din aceeasi firma sunt cercetati pentru dare de mita si, respectiv, complicitate la aceasta infractiune.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au luat, vineri, masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de Dumitru Dragomir, pe care in acuza de luare de mita si complicitate la spalare de bani.

In acelasi dosar, Ioan Bendei, la data faptelor administrator al companiei de televiziune prin cablu RCS&RDS, este urmarit penal pentru dare de mita si spalare de bani.

Procurorii i-au mai pus sub acuzare pe Alexandru Oprea, la data faptei directorul general si presedintele consiliului de administratie al aceleiasi companii de televiziune prin cablu, pentru complicitate la dare de mita si pe Mihai Dinei, coordonatorul activitatii juridice a aceleiasi companii, pentru complicitate la dare de mita si complicitate la spalare de bani.

Fiul lui dumitru Dragomir, Bogda Dumitru, este acuzat in aceasta cauza pentru complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani, iar Florin Bogdan Badita, administratorul unei firme, este urmarit penal pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.

Potrivit procurorilor, in perioada aprilie 2009 - mai 2011, cand era presedinte al LPF, Dragomir Dumitru a cerut 3,5 milioane de euro, din care a primit 3,1 milioane de euro de la Ioan Bendei, in contextul executarii, in acea perioada, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, incheiat in 8 aprilie 2008 intre LPF si consortiul constituit din doua societati comerciale, printre care si societatea administrata de Bendei.

„Aceasta suma de bani a fost disimulata ulterior, sub forma unor plati facute in cadrul unui contract de asociere in participatiune incheiat intre o firma controlata de inculpatul Dumitru Dragomir si compania de televiziune prin cablu”, sustin procurorii.

Anchetatorii au stabilit ca, in 2008, la nivelul LPF s-a organizat o licitatie avand ca obiect cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din cadrul competitiei Liga I „Partener”, in sezoanele competitionale 2008-2009, 2009-2010 si 2010-2011.

„In urma desfasurarii licitatiei cu strigare, consortiul de firme mentionat anterior a fost declarat castigator, pretul de adjudecare fiind de 101.150.000 euro (inclusiv TVA). In cursul anului 2009, in contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat L.P.F. acordarea unor conditii contractuale mai avantajoase”, potrivit procurorilor.

In aceste imprejurari, Dragomir Dumitru ar fi solicitat reprezentantilor companiei de televiziune prin cablu sa intre intr-un parteneriat de afaceri cu o firma pe care acesta o controla.

„Prin urmare, pentru a-l determina pe inculpatul Dumitru Dragomir sa sustina interesele companiei de televiziune prin cablu la nivelul LPF, in legatura cu executarea contractului de cesiune a drepturilor de televizare, la data de 15.08.2009, intre societatea controlata de presedintele LPF, reprezentata de suspectul Badita Florin-Bogdan si compania administrata de suspectul Bendei Ioan s-a incheiat un contract de asociere in participatiune. Continutul contractului a fost anume conceput de parti astfel incat sa creeze aparenta unei asocieri tipice si sa mascheze cat mai bine vointa lor reala interna, aceea de a da, respectiv de a lua mita”, sustin procurorii.

In baza acestui contract, in perioada 18 august 2009 – 10 mai 2011, compania de televiziune prin cablu a platit acelei societatii, in 27 de transe, suma de 3,1 milioane de euro, reprezentand la acea data 13.059.290 de lei.

Procurorii sustin ca, in perioada 2015-2016, partile implicate in incheierea contractului de asociere in participatiune au actionat pentru „spalarea” si „curatarea” de caracterul infractional. Astfel, au fost incheiate mai multe contracte, „partile preocupandu-se exclusiv sa confere contractului de asociere in participatiune un caracter licit, in special in privinta sumei de 3.100.000 euro”.

Operatiunile s-au derulat pana in 2016 si au condus in final la cumpararea de catre compania de televiziune prin cablu a afacerii care a stat la baza contractului de asociere, arata procurorii.

„De mentionat este faptul ca, in acest demers infractional au fost implicate si celelalte persoane suspecte care au cunoscut detaliile acestui «parteneriat»”, au redactat si au semnat diverse documente”, potrivit anchetatorilor.

Procurorii le-au adus la cunostinta suspectilor si inculpatilor acuzatiile din acest dosar.

Dosarul a fost deschis dupa ce a inceput urmarirea penala in dosarul de santaj „Antena - RCS&RDS”, in urma denuntului lui Ioan Bendei, care le-a spus procurorilor DNA ca Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena TV Group, l-ar fi amenintat ca daca nu va semna un contract de retransmitere prin satelit a programelor Antena TV, va fi facuta o ancheta jurnalistica in care se va arata ca in 2009 a semnat un contract de 3,5 milioane de euro cu firma presedintelui lui Dumitru Dragomir, pentru ca in schimb sa obtina drepturile de transmise a unor meciuri din cadrul Ligii I.

In dosarul de santaj, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, in 12 mai 2016, pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care va da o decizie definitiva in acest dosar.

Anchetatorii sustin ca acel spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.

Sursa foto: Agerpres