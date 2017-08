ANAF, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale, a organizat, joi, prima licitatie pentru vanzarea a sase dintre cele 14 bunuri imobile sechestrate, situate in Bucuresti, care apartin omului de afaceri Dorin Cocos. In acest fel, statul roman a recuperat 8.097.402 de lei de la Dorin Cocos. Spatiile comerciale se afla pe Soseaua Stefan cel Mare, Bulevardul Basarabia, strada Poiana cu aluni si Soseaua Iancului, toate in sectorul 2 din Capitala.

"Licitatia a fost organizata in vederea recuperarii creantelor bugetare provenite din savarsirea de infractiuni, pentru punerea in executare a hotararii judecatoresti definitive pronuntate in materie penala nr. 258/24.03.2016, definitiva prin Decizia penala nr. 162/03.10.2016, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul penal nr. 1191/1/2015", se arata intr-un comunicat emis de ANAF.

Saptamana viitoare, pe 22 august si 24 august, ANAF va organiza alte licitatii pentru vanzarea a inca opt bunuri imobile confiscate. "ANAF va continua modalitatile prevazute de lege si va demara procedurile de valorificare a tuturor bunurilor sechestrate sau confiscate, potrivit legii, prin publicarea anunturilor de licitatie in vederea participarii potentialilor ofertanti pentru adjudecarea bunurilor si totodata finalizarea procedurilor de valorificare", potrivit aceluiasi document.

Dorin Cocos, gasit vinovat pentru trafic de influenta si spalare de bani in dosarul Microsoft, a fost condamnat definitiv, in octombrie 2016, la doi ani si patru luni de inchisoare. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 9 milioane de euro.

Dorin Cocos vrea sa fie eliberat conditionat

Magistratii Judecatoriei Sectorului 4 au respins, miercuri, propunerea de eliberare conditionata a lui Dorin Cocos. Decizia nu este definitiva.

Dorin Cocos este incarcerat la Penitenciarul Jilava. Acesta este acuzat ca a primit 9 milioane de euro de la Claudiu Florica si Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltarii Regionale si vicepresedinte PDL, sa asigure firmelor sustinute de Florica incheierea si derularea contractului de licentiere Microsoft cu Ministerul Comunicatiilor.

Magistratii au mai stabilit ca Dorin Cocos poate depune o noua cerere de eliberare conditionata dupa data de 1 noiembrie.

