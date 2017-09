Carmen Pavel, proprietara agentiei de turism J'Info Tours, se pregateste sa predea stafeta fiicei sale in varsta de 29 de ani. Antreprenoarea vrea sa calatoreasca tot mai mult si astfel se va ocupa de acum incolo de proiecte turistice in strainatate, in special pe alte continente.

"De-a lungul timpului am tot pregatit-o pe fiica noastra sa preia si acum este suficient de bine pregatita sa preia business-ul. A si lucrat la crearea site-ului online si va continua dezvoltarea lui. Ca mod de viata este mai aproapiata de angajatii nostri, pentru ca totusi diferenta intre generatii se simte. Oricat ne-am stradui noi sa fim la zi cu tot si sa fim dinamici, totusi generatiile isi spun cuvantul.", a povestit antreprenoarea intr-un interviu acordat