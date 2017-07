Fondurile de investitii au reusit sa atraga din ce in ce mai multi bani din partea romanilor in ultimii ani, totalul clientilor depasind 328.000 de persoane, in contextul in care dobanzile bancare au scazut chiar si sub 1%. Care sunt pasii pe care o persoana obisnuita, fara experienta in investitii, ar trebui sa ii urmeze pentru a-si plasa banii intr-un astfel de fond?