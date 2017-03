Simpla bifare a unor criterii necesare promovarii Romaniei la statutul de piata emergenta nu ar trebui sa fie principala prioritate a Bursei de Valori Bucuresti, in conditiile in care, chiar si in conditiile unui scenariu optimist de upgrade, investitorii straini tot nu ar avea in ce actiuni romanesti sa faca plasamente financiare majore, a declarat, in cadrul conferintei The New Market, Bogdan Dragoi, presedinte si director general SIF Banat Crisana.