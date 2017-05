Dupa ce BRD si-a marit de aproape cinci ori profitul in primul trimestru din 2017, analistii casei de brokeraj Prime Transaction spun ca banca si-a atins in sfarsit potentialul estimat inca de acum un an si a devenit in prezent unul dintre cei mai ieftini emitenti blue-chip de pe Bursa de Valori Bucuresti.

BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a inregistrat un avans de 388% al profitului net dupa primele trei luni ale acestui an (y/y), pana la 306,9 mil. lei, evolutie bazata in mare parte pe o imbunatatire a costului net al riscului. In T1 2016, BRD inregistrase o cheltuiala de 144,9 mil. lei la acest capitol, in vreme ce in T1 2017 a ajuns la un venit net de 129,6 mil. lei.

Trecerea de la cheltuiala la venit a avut la baza mai multi factori, printre care scaderea ratei creditelor neperformante (de la 13,7% in martie 2016 la 10,3% in martie 2017 la nivel de grup), recuperarile din credite provizionate pe segmentul non retail si despagubirile primite din asigurari. “Este vorba, in toate aceste cazuri, de factori nerecurenti, pe care e putin probabil sa ii mai vedem si in trimestrele urmatoare”, mentioneaza analistii Prime Transaction.

Profitul din T1 2017 face ca indicatorul P/E sa scada la doar 8,7, una dintre cele mai mici valori din randul actiunilor blue-chip de la BVB.

Sursa foto: Shutterstock