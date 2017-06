Actiunile AAGES Targu-Mures (AAG) au intrat luni la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) inregistrand o crestere de 3,3% fata de pretul la care au fost vandute investitorilor in IPO. Gabor Molnar, CEO-ul si principalul actionar al producatorului de utilaje industriale, spune ca in urmatorii trei ani nu vrea sa vanda compania catre un grup strain, chiar daca interes a existat.

AAGES a inchis cu succes, in doar doua zile, o oferta publica initiala (IPO) prin care a vandut actiuni in valoare totala de 5,5 mil. lei, la un pret de 3,705 lei/titlu. IPO-ul a fost intermediat de casa de brokeraj Goldring.

Ieri, actiunile societatii din Targu-Mures au deschis in crestere cu 6,3%, insa pana la inchidere aprecierea s-a temperat la 3,3%, la finalul zilei un titlul AAG fiind tranzactionat la 3,83 lei. AAGES este in prezent evaluata la 38,3 mil. lei.

“Sunt multumit de pretul obtinut in IPO si sper ca in timp acesta se va dovedi a fi prea mic. Unul dintre motivele pentru care ne-am listat este acela ca vindem mult pe pietele externe, iar listarea ne formeaza o imagine mult mai buna in ochii partenerilor straini. De asemenea, de-a lungul anilor am convins colegii sa reinvestim in companie, iar acum fondatorii au avut ocazia sa isi recupereze o parte din bani”, a declarat Gabor Molnar.

Sursa foto: Shutterstock