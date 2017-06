Teraplast a finalizat saptamana trecuta achizitia a 50% din producatorul de tigla Depaco, dupa ce Consiliul Concurentei si-a dat acordul de preluare.

„In urma achizitiei, Grupul Teraplast va putea consolida in situatiile financiare atat cifra de afaceri, cat si profitul Depaco. Ne propunem ca anul acesta vanzarile Depaco sa aiba o contributie importanta in cifra de afaceri consolidata a Grupului, premisele de crestere fiind pe de o parte dezvoltarea pe piata interna, iar pe de alta parte intrarea pe pietele externe. In urma intrarii in Grupul Teraplast, Depaco vinde deja in Ungaria si Bulgaria”, mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Mirela Pop, director general Teraplast.

Depaco a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 127 mil. lei, EBITDA de 14,36 milioane lei si un profit net de 10,31 mil. lei. In prezent, procesul de productie din fabrica Depaco se desfasoara pe mai mult de 40 linii automate: pentru tigla metalica cu diverse profiluri, pentru tabla cutata, pentru sistemul de jgheaburi si burlane si pentru multe alte accesorii.

Grupul Teraplast a obtinut in 2016 o cifra de afaceri consolidata de 398,78 mil. lei, EBITDA de 61,34 mil. lei si un profit net de 39,41 mil. lei. Pentru anul 2017 Teraplast si-a propus o cifra de afaceri consolidata de 434,6 mil. lei si o EBITDA de 63,3 mil. lei.

Sursa foto: Compania