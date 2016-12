"Saptamana trecuta, cand am avut consultari cu partidele, PSD si ALDE, care au tinut sa vina impreuna, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru poztitia de prim.ministru. Am cantarit cu grija argumetele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere. In consecinta, solicit coalitiei PSD-ALDE sa faca alta propunere", a declarat presedintele.

Propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie premier a fost facuta in 21 decembrie. Sevil Shhaideh, propusa de PSD-ALDE pentru functia de premier, are 52 de ani, este de religie musulmana, este absolventa de ASE, iar timp de aproape 20 de ani a lucrat in Consiliul Judetean Constanta, institutie condusa, din 2004 si pana in vara acestui an, de Nicusor Constantinescu. In ultima declaratie de avere, ea a mentionat un apartament in Constanta, precum si mai multe proprietati din Siria ale sotului ei, Shhaideh Akram.

[UPDATE] Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta, dupa consultari, ca social-democratii nu vor face alta propunere in cazul in care Klaus Iohannis o va respinge pe Sevil Shhaideh.

La intrebarile repetate privind posibilitatea refuzului, Dragnea a raspuns: "Am venit cu o singura propunere, daca va fi refuzata, ne vedem in alta parte". Dragnea nu a dorit sa comenteze varianta suspendarii presedintelui, spunand ca pleaca "de la prezumtia de buna credinta".

Ulterior, intrebat, la Antena 3, la ce s-a referit cand a spus "ne vedem in alta parte" daca presedintele nu va accepta propunerea ca Sevil Shhaideh sa fie prim-ministru, Liviu Dragnea a raspuns: "In primul rand la Curtea Constitutionala. Am spus ca voi utiliza toate mijloacele constitutionale si legale. Si am mai spus ceva in noaptea alegerilor - votul pe care l-am primit nu-l voi vinde, nu-l voi da cadou, nu-l voi tranzactiona si nici trada".

Avand in vedere ca nu exista o hotarare sau o decizie formala privind respingerea propunerii PSD-ALDE, ci doar o declaratie, social-democratii ar putea sa faca o contestatie la Curtea Constitutionala sub forma unui "conflict institutional de natura juridica", intre presedintele Romaniei si Parlament - in acest caz, majoritatea parlamentara care a propus-o pe Sevil Shhaideh. Astfel de motive au fost invocate in trecut in timpul mandatului lui Traian Basescu, atunci cand seful statului a respins variante de ministri, iar Guvernul, condus de Calin Popescu Tariceanu, a invocat existenta acestui conflict, ajungandu-se la o interpretare a Constitutiei. O alta varianta de a transa cazul la CCR este demararea unei proceduri de suspendare, care - desi nu este obligatoriu sa fie dusa pana la capat - ar presupune consultarea Curtii Constitutionale cu privire la motivele invocate, ceea ce ar face ca judecatorii sa se pronunte asupra cazului.

