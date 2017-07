Ii inteleg pe postacii de partid sau “de persoana”, ii inteleg chiar foarte bine. Si o sa va explic de ce. Era anul 2004. Nastase vs Basescu, prezidentiale, lupta incinsa, sanse egale. Eram student in an terminal, deci ma luptam cu licente, lucrari de diploma, examene, nu aveam timp de munca, deci, ca multi studenti, nu aveam bani. Cand, ma suna un prieten – “Bai, am o super treaba pentru noi, job de o saptamana, platit bine si distractiv. Vezi ca implica, insa, PSD-ul!”. Zic, na, ok, treaca, hai sa vedem despre ce-i vorba.

Ma duc la sediul PSD, intram intr-o incapere mare, multi chitaristi adunati la un loc. Job-ul: timp de o saptamana, la metrou, trebuia sa cantam la unul-doua instrumente muzicale ce melodii doream noi, inaltatoare, amuzante, orice ne doream, in timp ce doua domnisoare dragute imparteau pliante cu caricaturile unor membri marcanti ai PSD – Iliescu, Nastase, printre ei. Era modul PSD de a spune, probabil, “uite, putem sa fim si simpatici, amuzanti si sa ne autoironizam!”. Long story short, am dat o auditie (am cantat un cantec la chitara, pare-mi-se ca era Pupaza din Tei, O-zone, prea cunoscuta in acea perioada), am fost admisi de un nene foarte self-important ca fiind suficient de capabili in a canta 3 acorduri fara chin si apoi a urmat “negocierea” salariului platit, bineinteles, la negru.

“Baiete, 4 milioane este in regula?”. Imi calculam in gand, 4 milioane pentru 5 zile de cantat la chitara?! Hell, yeah! Dau din cap afirmativ. Omul se uita lung la mine. “OK, pai te astept seara, dupa ce termini treaba, la sediu, sa-ti iei cele 4 milioane de lei”. Opa, stai asa, adica 4 milioane pe….pe ZI!?

Imaginati-va ca, student fiind, fara nicio diploma, primeam ca din cer 4 milioane de lei, facand doar ce-mi placea mie, oricum, sa fac – cantant Phoenix si Pasarea Colibri oamenilor. Va imaginati, comparativ, cati bani primeau membrii de partid, daca un racan ca mine era platit regeste?!

Revenim in zilele noastre, cand tot Internetul pare napadit de postaci de partid. Ii pot intelege, deci, prin prisma faptului ca “banii nu au culoare politica si nu miros a Dragnea”, si tot bani sunt. Unii sunt, probabil, napastuiti, veniti din judete subjugate unde n-au mari sperante de o viata mai buna, poate chiar din Teleorman, poate Mehedinti, Vaslui sau Drobeta, orase tinute sub papuci fie PSD, fie PNL. Imagineaza-ti ca afli, printr-un prieten, de o super oferta, primesti sute de lei zilnic pentru a fi activ pe site-urile care indraznesc sa critice dictatura PSD-ALDE sau pe conturile de Facebook care sunt in baza de date a PSD ca “indezirabile”. Si da, exista o astfel de lista.

Cum depistezi, deci, postacii de partid si cum ar trebui sa reactionezi cand ii vezi?

1. Postacii de partid au poze cu pisicute, natura, dealuri, citate motivationale sau portrete ale unor oameni superbi. Rareori sau deloc fotografii cu ei insisi, iar numarul fotografiilor este, per total, foarte redus. Doar “sa fie acolo”.

Uitati ce poze frumoase, cu holde si campii manoase are acesta, de exemplu.

2. Postacii de partid injura repede si rad de injuraturile lor

Exemplu, mai jos. Ba chiar rade “cu lacrimi” de cat de amuzant este. Injuriile sunt penultima arma a incompetentilor. Care este ultima? Violenta fizica – uneori poti asista si la amenintari fizice, bineinteles, insa acestea raman pe Facebook.

3. Postacii de partid SCRIU CU CAPS LOCK

Adevarat, aici nu trebuie neaparat sa fie postaci de partid, pot fi doar oameni cu probleme de auz, de obicei persoane care, in lipsa unor argumente, “ridica tonul” in incercarea de a se face auziti. Observati si in imaginea de jos – CAPS LOCK si, bineinteles, poza generica, de asta data cu un superb caine. As zice ciobanesc german.

4. Postacii de partid…aplauda

Precum focile in asteptarea mancarii, postacii de partid aplauda orice scrie reprezentantul suprem – fie ca vorbim de Dragnea sau Firea, ei aplauda, fara sa gandeasca.

Gabriela Firea este un exemplu clasic de comunista – a cenzurat ABSOLUT toate comentariile cu tenta negativa, indiferent de veridicitatea si tonul lor, pastrand doar cele laudative.

Practic, in loc de a se folosi de Facebook ca suport de feedback si idei de la cetatenii care au ales-o sa ii slujeasca, comunistoida Bucurestiului a ales sa-i cenzureze, ca o mini Elena Ceausescu. Si imi cer scuze Elenei Ceausescu.

5. Postacii de partid pun emoticoane

Le stiti, din acelea cu inimioare, catei care pupa aerul, ventuze, floricele, trandafiri si asa mai departe.

6. Postacii de partid comenteaza la orice postare anti PSD

Daca urmaresti cu atentie, un acelasi postac este “pe faza” de fiecare data cand pe o anumita pagina. De exemplu, Maximilian este “responsabilul” paginii Rise Project, comentand cu sfintentie la fiecare postare in parte. Si o face cu pasiune, daruire si abnegatie, from 9 to 5. Este si asta un job.

Bineinteles, postacii de partid se pot recunoaste in mai multe feluri, si va invitam sa ne spuneti ce ati depistat voi – chiar sunt curios. La un moment dat, depistasem comentarii diferite, de pe conturi diferite, dar de pe acelasi IP.

Cum ar trebui sa le raspunzi? Simplu. Nu le raspunde. Nu ii baga in seama. Lasa-i sa vorbeasca “in gol”. Asta ar fi idealul, din pacate, nu se intampla. Este ATAT de simplu sa realizezi daca renteaza sau nu sa intri intr-o disputa cu un individ care, evident, nu se va opri luminat si, va spune, la un moment dat “mai…sa stiti ca voi aveti dreptate! Uau! Intr-adevar, averea lui Dragnea ESTE cam mare pentru salariul sau! Si da, uau, este adevarat, PSD CHIAR pare ca vrea sa-si voteze legi pentru a scapa penalii din partid! Imi cer scuze tuturor”. Nu, asta nu se va intampla niciodata si daca se intampla, va rog sa-mi semnalati si mie, promit sa ii iau un interviu omului.

Sursa foto: Dreamstime