Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au destructurat un grup infractional specializat in inselaciuni privind asigurarile.

La data de 19 octombrie anul curent, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 8 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune privind asigurarile, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, inselaciune si constituire de grup infractional organizat, potrivit unei informari a Politiei.

Vor fi puse in aplicare 25 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 - 2013, cei in cauza, prin intermediul unei societati comerciale ce avea ca obiect de activitate principala intretinerea si repararea autovehiculelor, ar fi desfasurat activitati de natura ilicita, fiind atrasi in activitatea infractionala si 14 inspectori de dauna, care ar fi sprijinit grupul infractional.

Astfel, membrii grupului infractional ar fi actionat in doua moduri. Persoane de buna credinta, implicate in evenimente rutiere, care detineau sau utilizau autovehicule asigurate facultativ cu polita valabila introduceau in vederea efectuarii de reparatii autoturismul in societatea mentionata, insa avariile autovehiculelor erau amplificate fictiv, fara stirea proprietarului/utilizatorului, iar documentele initial intocmite ar fi fost inlocuite cu unele falsificate, care consfinteau o situatie de fapt nereala.

Ulterior, autoturismele erau reparate, se intocmeau cereri de despagubire de la societatea de asigurari, dupa care asiguratorul vira banuitilor suma de bani corespunzatoare reparatiei.

Totodata, in cazul autoturismelor avariate de posesori cu vinovatie si care nu posedau polite facultative, ar fi beneficiat de prelucrarea unor fotografii cu autovehiculele in cauza, astfel incat sa nu fie vizibile avariile existente si implicit sa nu fie mentionate in inspectia de risc, dupa care se incheia polita de asigurare facultativa, urmand ca la un interval de 2-3 luni detinatorul autoturimului sa fie chemat in service, unde ar fi fost provocate in mod voluntar avarii sau accentuate cele deja existente.

Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este estimat la peste 400.000 de euro. Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului Furturi de Autovehicule, din Bucuresti.

