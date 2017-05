Sau cel putin acestea sunt viziunile lui Horia Damian, CEO si partener fondator la Canvy, care a povestit cateva detalii despre asteptarile privind Canvy, dar si provocarile lansarii unei astfel de aplicatii.

Fondatorii si actionarii Canvy sunt Horatiu Moldovan, Presedinte al grupului LASTING, Conf. Dr.Ing. la Universitatea "Politehnica" din Timisoara, cu o experienta antreprenoriala de peste 20 de ani; a initiat ca si parte a LASTING departamentul de cercetare pe aplicatii mobile si IoT, cel care a generat Intuitive, startup-ul din spatele aplicatiei Canvy;

Horia Damian, CEO si Partener Fondator Canvy, Manager Cercetare-Dezvoltare (R&D) in Grupul LASTING, cu o experienta de peste 20 de ani in industria IT, in conceperea de strategii manageriale si in coordonarea profesionistilor IT;

Un alt actionar este Marius Marcu, Responsabil de Produs si Director Tehnic pe Canvy, Arhitect Software la LASTING din 1996, Conf. Dr.Ing. la Universitatea "Politehnica" din Timisoara, cu o experienta de peste 20 de ani de cercetare si predare IT.

Ulterior s-a adaugat echipei si actionariatului Sebastian Mutsson, serial antreprenor, cu o experienta acumulata in mai multe startup-uri scandinave, cel mai recent fiind Simpliday, un startup suedez, unde este Director Tehnic si Partener Fondator din 2013.

Modelul de business si investitie

Acestia au investit, pana in prezent, circa 250.000 de euro in dezvoltarea, promovarea si extinderea aplicatiei.

„Aplicatiile de mobil se impart in doua categorii majore: aplicatii de <<useri>> si aplicatii de <<revenue>>. Noi pozitionam Canvy in prima categorie, aplicatia fiind gratuita in Google Play, dar dorim sa testam in urmatoarele luni si cateva modele de monetizare”, puncteaza Horia.

Principala provocare atunci cand lansezi o aplicatie este aceea de a gasi potrivirea intre piata si produs. Este nevoie sa se ajunga la un “product/market fit” (o potrivire produs-piata).

„Aceasta piatra filosofala a oricarui produs – daca o putem numi asa – se descopera prin incercari si teste repetate si rapide, atat in activitatile de marketing, cat si in cele de produs. Ciclul cheie este, pe scurt - execut, analizez, optimizez - bazat pe inregistrarile existente si pe KPI-urile asumate. Fiind pasionati de ceea ce facem, am folosit aceasta metoda pentru Canvy si am depasit pas cu pas provocarile aparute”, continua Horia Damian.

Targetul lor? Sa atinga 250.000 de instalari in urmatoarele sase luni.

„Utilizatorul generic Canvy este o persoana cu varsta intre 20 si 35 de ani, traieste in mediul urban, are mai mult de 5 canale de comunicare, pe care le foloseste pe un telefon mobil cu sistem de operare Android (suportam toate versiunile de Android mai recente decat versiunea 4.4 KitKat)”, mai spune antreprenorul.

