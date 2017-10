Un hotel de 5 stele, cu un interior inspirat de Castelul Peles, va fi deschis in centrul Bucurestiului de un antreprenor constantean. Unitatea va functiona in Palatul Camerei de Comert din martie 2018, dupa o investitie de 500.000 euro.

Flavius Nedelea este din Constanta, a studiat Drept si Stiinte Politice, a avut afaceri in imobiliare, insa dupa incheierea boom-ului in domeniu s-a reorientat catre turism.

Astfel, cu banii din imobiliare, in 2015 s-a mutat in Capitala si a deschis un hotel de 4 stele fix in Centrul Istoric. Acum, dupa doi ani de boom in turism, spune el, antreprenorul incepe lucrarile la un nou hotel, de 5 stele, tot in Centrul Vechi din Bucuresti. Mai exact, noua unitate de cazare se va afla in cladirea Palatului fostei Burse Bucuresti, care apartine Camerei de Comert si Industrie, o cladire cu istorie, functionala din 1912, in stil neoclasic, considerata de specialisti "un monument de o majestate simpla si frumoasa, cu o fatada grandioasa, clasica si vie".

"La un moment dat am trecut pe strada si am zis cum ar fi sa ai un hotel in imobiliul acesta. De la aceasta intrebare am avut o stare de nelinistite, am ajuns acasa si am zis ca trebuie sa am un hotel in imobiliul asta. Am luat legatura cu ei, le-am propus, li s-a parut interesanta ideea", povesteste Flavius Nedelea (37 ani), proprietarul Nf City Hotel.

Antreprenorul a incheiat un contract de inchiriere pe 20 ani pentru etajul 1 din Palatul Camerei de Comert, unde de saptamana aceasta au inceput lucrarile de consolidare, renovare si modernizare a imobilului.

"Dureaza putin mai mult lucrarile. In momentul in care pleci de la zero, dureaza mai putin. Eu acum trebuie sa plec de la zero la minus doi, adica sa dau jos ce este pe pereti, iar de la zero plec mai departe cu finisajele. M-am gandit sa aduc o parte din Castelul Peles de la Sinaia in interiorul Bucurestiului. Va fi un hotel de 5 stele, in stil regal, camerele vor fi tapitate cu matasuri pe pereti, cu fir de aur, si vor avea mobilier din lemn masiv sculptat manual, adus din Venetia", spune Nedelea.

El estimeaza ca investitia se ridica la 500.000 euro in viitorul hotel de 5 stele, care va fi functional din februarie-martie 2018. Hotelul va avea 22 de camere, din care doua apartamente, fiecare cu un design propriu, un restaurant cu specific romanesc, sauna si jacuzzi, iar in unitate vor lucra 22-23 de oameni. Langa cladire exista o parcare publica, insa daca va fi nevoie antreprenorul spune ca va inchiria locuri de parcare in parcarea subterana de la Universitate.

Viitorul hotel de 5 stele Nf Palace se va afla practic vizavi de un hotel de 5 stele din lantul Hilton. Chiar si asa, Nedelea subliniaza ca hotelul sau va fi cu mult diferit si sofisticat datorita interiorului inspirat de Castelul Peles.

Preturile de pornire vor fi 70-75 euro/camera single, 100 euro/camera dubla si 150-170 euro/apartament de 120 mp. Proprietarul Flavius Nedelea estimeaza ca in primul an de functionare hotelul va atinge o cifra de afaceri de 500.000 euro. "Sunt in discutii ca dupa primele 6 luni sa preiau si etajul 3. Daca lucrurile functioneaza ne vom extinde pe etajele 3 si 4", spune antreprenorul, care subliniaza ca in Bucuresti exista un boom turistic si atrage tot mai multi straini.

In acelasi timp, Nedelea face resort in Delta Dunarii pe Bratul Sulina, care va fi terminat anul viitor. Resortul va avea 4 vile cu 22 de camere si va implica o investitie de 1 milion de euro, bani veniti tot din imobiliare. Antreprenorul pariaza pe Delta Dunarii pentru ca aici sezonul este mai lung decat pe litoral. De asemenea, Nedelea are in plan deschiderea unui hotel in Predeal, insa cel mai probabil in 2020.