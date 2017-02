Comisia Europeana (“CE”) a anuntat, in data de 2 februarie 2017, declansarea a trei investigatii cu privire la anumite practici anticoncurentiale ce ar fi putut avea loc in sectorul comertului electronic (en. e-commerce). Despre ce practici este vorba si, mai ales, ce efecte ar putea avea in Romania? wall-street.ro publica, in exclusivitate, opinii ale lui Catalin Suliman, partener PeliFilip, si ale lui Silviu Vasile, avocat colaborator la PeliFilip.