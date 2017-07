2Performant Network (fosta 2Parale Afiliere) a generat in intervalul ianuarie-iunie 2017 peste 410.000 de vanzari online pentru magazinele din retea, in valoare totala de 19 milioane de euro (inclusiv TVA) – o crestere de 40% fata de primul semestru de anul trecut.

“Aceste cresteri ne confirma ca am lansat platforma 2Performant.com (care a inlocuit reteaua 2Parale.ro in august 2016) in cel mai bun moment. Pe primele 6 luni din acest an, 1 euro investit de catre clientii nostri le-a adus in medie vanzari de 18 de euro. Multumim intregii echipei si tuturor partenerilor pentru incredere, efort si implicare. Suntem pregatiti pentru viteza superioara de crestere a pietelor de ecommerce si performance marketing care va surveni in urmatoarea perioada atat in Europa Centrala si de Est dar si la nivel global”, a declarat Dorin Boerescu CEO 2Performant Network SA.

Conform raportului 2Performant realizat pe primele 6 luni din 2017, cele mai scumpe tranzactii online se fac in Turism (vacante sau bilete de avion), urmate de achizitiile din industria de Electronice si Calculatoare,

Top achizitii medii online 2017 (valorile includ TVA)

Turism (inclusiv ticketing) - 268 euro

Electronice si Calculatoare - 175 euro

Produse pentru Copii - 66 euro

Fashion - 45 euro

Din totalul tranzactiilor online din Romania, 41% au fost realizate pe dispozitive mobile – in crestere semnificativa fata de ponderea de 25% aferenta primului semestru din 2016.

“In Bulgaria (a doua piata in care activeaza 2Performant – din 2011) ponderea tranzactiilor pe mobil este de 32%, insa dat fiind ca viteza de crestere este mult mai mare (78% anual) ne asteptam ca in 2018 cifrele din aceste 2 piete sa se egalizeze” a declarat Bogdan Aron, CPO 2Performant Network SA.

Si valorile medii per vanzare in Bulgaria sunt ceva mai mici decat cele din Romania, media fiind de 36 de euro la nivelul intregii piete, cele pe mobil situandu-se la 30 de euro per tranzactie.

Compania si-a relansat recent site-ul 2Performant.com, care include si o sectiune de statistici in timp real despre piata de ecommerce si de performance marketing din regiune.