Black Friday 2017 in Romania a inceput deja in randul mai multor retailari onlinec care au decis sa declanseze febra cumparaturilor chiar de la sfarsitul lunii octombrie. Aflata la a 7-a editie pe plaiurile tarii noastre, “sarbatoarea reducerilor” promite sa depasasca din nou asteptarile organizatorilor, ale caror servere vor fi puse la grea incercare. Am realizat o scurta retrospectiva a celor 6 ani de Black Friday in Romania.

Importat din SUA in anul 2011 de catre retailarii online Flanco si eMAG , Black Friday a prins in randul romanilor, dovada fiind un studiu al agentiei de marketing online Today”s care, in urma unei analize privind evenimentul Black Friday si interesul pe care il au utilizatorii fata de aceasta, a precizat in 2015 ca Romania se afla pe locul doi in ceea ce priveste volumul cautarilor online raportat la numarul total al locuitorilor tarii.

Iulian Stanciu a declarat in 2012 pentru wall-street.ro ca decizia de a aduce Black Friday in Romania a fost facuta pentru a dinamiza piata de e-commerce si pentru "factorul de spectacol" pe care aceasta sarbatoare a reducerilor il creaza.

“Anul tecut, cand am adus acest eveniment in Romania, am facut-o pentru ca simteam ca retailului autohton ii lipsea ceva. Ca sa se scuture din amortire si sa ii convinga pe romanii sa investeasca in bunuri cu utilizare pe termen lung, ii trebuiau niste evenimente de shopping bine organizate, care sa aduca insa si ceva in plus: factorul de spectacol. Asta ne-am propus noi cu Black Friday si se pare ca am avut dreptate si a functionat: asa imi explic de ce anul acesta au intrat in hora Black Friday jucatori din cele mai neobisnuite zone cu putinta: de la companii imobiliare la antreprenori de pompe funebre”, a declarat pentru wall-street.ro, Iulian Stanciu (foto stanga), directorul general al eMag.

In 2011, eMAG a inregistrat in cadrul evenimentului Black Friday, organizat pe 25 noiembrie, vanzari de 8 milioane de euro, generate de cele 90.000 de produse comandate de catre cei 1,1 milioane de vizitatori. Tot in acelasi an, Flanco a inregistrat vanzari de circa 6,8 milioane de euro. Reducerile au fost aplicate si de alti jucatori din piata, precum evoMag, Altex, Koyos si Domo.

Principala provocare intampinata de retailarii online, odata cu aparitia evenimentului Black Friday, a fost dezvoltarea infrastructurii IT, astfel incat site-ul sa poata sustine, simultan, un numar cat mai mare de utilizatori. Retailarii au anuntat investitii majore in acest sens in ultimii ani, insa, caderile site-urilor nu au incetat apara, producand valuri de reactii negative in social-media.

Black Friday 2012: Vanzari de doua-trei ori mai mari in cazul anumitor retailari

La un an distanta de la debutul pe piata din Romania, Black Friday a fost organizat pe 23 noiembrie, unii retailari alegand sa sa il prelungeasca pe perioada intregului weekend. Suprematia vanzarilor s-a disputat intre eMAG si Flanco.

Vanzarile eMAG, in cel de-al doilea an de Black Friday, au crescut cu 50%, ajungand la 12 milioane de euro. Astfel, retailarul s-a situat pe prima pozitie in topul vanzarilor din "Vinerea Neagra" a anului 2012. In ceea ce priveste intregul weekend, eMAG a impartit prima pozitie cu Altex, ambii declarand incasari de 15 milioane de euro.

evoMAG, retailarul care, de asemenea, a participat si la prima editie a evenimentului a raportat vanzari totale de 900.000 de euro, de peste trei ori mai mari fata de anul precedent.

“Atat numarul de comenzi cat si vanzarile au crescut de trei ori mai mult fata de anul 2011, iar traficul inregistrat pe site s-a dublat fata de anul trecut”, a declarat, in 2012, Mihai Patrascu (foto), CEO si fondator evoMAG.ro.

Reprezentantul nu s-a asteptat la un volum atat de mare de clienti pe site in acel an, si tocmai de aceea serverele “mutate in cloud” nu au putut face fata.

“Ne asteptam la un trafic de trei ori ma mare fata de o zi obisnuita, dar acesta a fost si de opt ori mai mare la ora pranzului. Pana la finalul zilei ne asteptam sa creasca si de 10 ori mai mult, la peste 200.000 vizitatori unici pe site”, sustinea Patrascu.

Black Friday 2013: eMAG si-a pastrat pozitia de lider, vanzari de 22 milioane de euro

In 2013, data pentru evenimentul Black Friday a fost stabilita pe 23 noiembrie. Rezultatele, asa cum era de asteptat, au fost mult mai mari ca cele din anii trecuti, depasind estimarile retailarilor. Unul dintre principalii jucatori din domeniul afilierii, 2Performant, a declarat ca magazinele online din portofoliul lor au inregistrat vanzari de peste 15 ori mai multe decat in doua zile obisnuite de vineri si sambata. Intervalul 22-23 noiembrie a adus magazinelor online din portofoliul 2Parale, 17.983 de vanzari in valoare de 8,1 milioane de lei ( cu TVA)

eMAG a vandut, in 2013 de Black Friday, 250.000 de produse in valoare totala de 23 milioane de euro. La startul Black Friday, ora 06:55, pe site-ul eMAG erau 100.000 de oameni. In momentul de varf, au fost 160.000 de vizitatori simultan pe site, iar pe parcursul intregii zile, cel mai mare retailer online din Romania a primit 3,1 milioane de vizite. Cresterea traficului fata de anul trecut a fost sustinuta de zona de mobile, care a generat 450.000 de vizite si 13.000 de comenzi.

Tot in acelasi an, evoMAG a inregistrat, in cele trei zile ale campaniilor de reduceri, vanzari totale de 1,6 milioane de euro, valoare medie a unei comenzi fiind cu peste 17% mai mare fata de Black Friday 2012, respectiv 645 de lei. De asemenea, Flanco a anuntat vanzari de 72 milioane de lei, cu 31% mai mari decat la editia anterioara, cu 750.000 de vizitatori care le-au trecut pragul magazinelor.

Black Friday 2014: Startul s-a dat pe 21 noiembrie

Black Friday 2014 a inceput pe 21 noiembrie, iar un studiu realizat de catre compania iSense.Solutions a aratat faptul ca 51% dintre locuitorii din mediul urban au facut cumparaturi de Black Friday, cei mai multi dintre acestia afirmand ca evenimentul a fost mai reusit decat cel din anul anterior. Tot fata de evenimentul din 2013, oficialii PayU au declarat ca au fost inregistrate cresteri semnificative in ceea ce priveste tranzactiile, cu un procent de 98%.

Adrian Mihai (foto), managing partner Fan Courier, a precizat la momentul respectiv ca online-ul a reprezentant 70% din business in perioada de Black Friday, in conditiile in care acesta reprezenta 30% intr-o zi normala.

Reteaua de marketing afiliat Profithare a generat in 72 de ore, de Black Friday 2014, vanzari de aproape 40 de milioane de lei magazinelor partenere, cea mai mare suma generata de companie pana in acel moment.

Flanco Retail a incheiat weekendul de shopping 21-23 noiembrie cu vanzari totale de 98 de milioane de lei, in urma vanzarii a 200 mii de produse. Retailerul si-a depasit, astfel, performantele obtinute in perioada similara a editiei din 2013 cu aproximativ 40% ca valoare si cu 45% ca numar de unitati comercializate.

La Black Friday 2014, F64 a avut oferte la aparatele foto entry-level si profesionale, dar si la telefoane si tablete. Vanzarile le-au adus venituri de peste 13 milioane de lei de-a lungul weekend-ului dedicat reducerilor.

In primele 9 ore ale Black Friday 2014, eMAG a reusit sa vanda 420.000 de produse in valoare totala de 145 de milioane de lei, printre care si un autoturism BMW X6, fiind declarat in acel moment cel mai scump produs vandut vreodata in online-ul romanesc.

Black Friday 2015: Principalele cautari de pe Google au fost catre Altex, Flanco si eMAG

sursa foto: shutterstock.com

In 2015, romanii se pare ca isi stabilisera deja principalele magazine pe care le vizau pentru sarbatoarea de Black Friday, lucru dedus din cautarile acestora in Google. Printre cele mai introduse sintagme in motorul de cautare au fost “black friday emag”, “black friday altex”, “black friday flanco”, conform agentiei de marketing digital Today's.

Aceasta popularitate s-a vazut si in numarul comenzilor, eMAG inregistrand 31.000 de comenzi in primele 20 de minute de la lansarea Black Friday, printre produsele cu o valoare totala de 10 milioane euro numarandu-se 10 autoturisme si un tractor Armatrac 854, la pretul de 99.000 de lei, redus de la 184.800 de lei. Pe toata perioada reducerilor, cel mai mare retailer online a vandut 602.000 de produse, in valoare de 202 milioane de lei. De asemenea, mobile-ul a depasit desktopul in ceea ce priveste vizitele pe site-ul retailarul.

Pc Garage, retailerul de electronice si IT, a inregistrat de Black Friday peste 14.800 de comenzi, valoarea totala a acestora ajungand la aproximativ 15 milioane de lei, iar F64 a avut 8.100 de comenzi in valoare de 12,5 milioane de lei.

Black Friday 2016: Vanzari online de 1 milion de euro la vacante si bilete de avion

sursa foto: shutterstock.com

Black Friday 2016, care a inceput pentru majoritatea retailarilor pe 18 noiembrie, a atras venituri de 1 milion de euro pentru cei de la agentia de turism Vola.ro, in urma vanzarilor de bilete de avion si vacante. Pricipalele oferte vizate fiind city break-urile la Roma sau Praga, in timp ce altii si-au organizat vacanta pentru vara viitoare, in Skiathos (Grecia), Kemer (Turcia) si Silema ( Malta).

eMAG, cel mai mare retailar online, si-a pastrat suprematia cu vanzari ce au depasit 300 de milioane de lei (66,7 milioane euro). Acesta a vandut peste 32.000 de televizoare, 113 bijuterii cu diamante si apropae 13 kilograme de aur.

O crestere fata de anul anterior a inregistrat si evoMAG, mai precis cu 20%, ajungand la 3,6 milioane de euro. Faptul ca Black Friday a fost intampinat cu mai mult interes din partea clientilor in comparatie cu anii trecuti, se observa si in valoarea medie a unei comenzi care a crescut la 850 de lei.

Black Friday 2017 a inceput deja in randul anumitor retailari online. evoMAG a dat startul reducerilor incepand cu 1 noiembrie, Flanco pe 27 octombrie, iar cel mai mare retailar online, eMAG, a anuntat data de 17 noiembrie.

Sursa foto: shutterstock.com