Vanzarile retail de carburant ale MOL Romania au inregistrat o crestere in cel de-al treilea trimestru al anului, in cazul motorinei depasind 10%.

"In Romania, vanzarile retail de carburant au continuat cresterea. Astfel, vanzarile de motorina (retail) ale MOL in Romania au crescut cu 10,6% in al treilea trimestru, in timp ce vanzarile de benzina au fost stabile fata de perioada similara a anului trecut", spun reprezentantii MOL.

Rezultatele financiare MOL in T3

Cu un rezultat operational clean CCS EBITDA de 150 miliarde HUF (576 milioane dolari) in al treilea trimestru, valoarea acestui indicator financiar a ajuns, dupa primele noua luni din 2017, la 520,8 miliarde HUF (1,87 miliarde de dolari), cu 12% mai mare fata de perioada similara a anului trecut. Cu cheltuieli de capital de 605 milioane USD dupa primele noua luni, compania a continuat sa genereze fluxuri importante de numerar pe toate segmentele de activitate.

Segmentul Upstream (Explorare si Productie) a inregistrat un rezultat EBITDA de 49,1 miliarde HUF (188 milioane USD) in T3, productia atingand un nivel mediu de 105.000 BEP (barili echivalent petrol) pe zi. In primele noua luni, EBITDA pe segmentul Upstream a crescut cu peste 30% fata de perioada T1 - T3 din 2016. Segmentul a continuat sa genereze fluxuri substantiale de numerar liber in 2017, cu o medie de 15 USD la fiecare baril produs, la un pret al titeiului Brent de 52 USD pe baril.

Segmentul Downstream (Rafinare si Petrochimie) a raportat un rezultat clean CCS EBITDA mai scazut, de 70,5 miliarde HUF (271 milioane USD) din cauza declinului contributiei segmentelor petrochimic si al rafinariilor. Acest declin a fost determinat de reducerea marjelor la vanzarile angro, de scaderea vanzarilor de produse proprii si de elementele exceptionale. Contributia segmentului Downstream in primele noua luni se mentine la nivelul de 256,9 miliarde HUF (923 milioane USD).

Segmentul Serviciilor pentru Clienti (retail si alte solutii de mobilitate) si-a continuat cresterea solida cu un rezultat EBITDA trimestrial record de 34,5 miliarde HUF (132 milioane USD), in urcare de la 112 milioane USD anul trecut, odata cu cresterea profitului sectoarelor fuel si non-fuel.

Grupul MOL si-a lansat noul program Downstream, DS2022, un pas important pentru implementarea strategiei MOL 2030. Programul are la baza trei piloni: proiecte transformationale strategice, initiative de eficientizare si cresterea gradului de satisfactie a clientilor, a sigurantei si a implicarii angajatilor. Obiectivul Grupului MOL conform strategiei 2030 este sa devina prima optiune a angajatilor, clientilor si investitorilor. Programul DS2022 isi propune sa aduca o suplimentare de 500 milioane USD la EBITDA, asemenea predecesoarelor sale - Noul Program Downstream (2012-2014) si Urmatorul Program Downstream (2015-2017).