UNTRR: Impozitarea diurnei şoferilor e exceptată doar la exporturi, ori România nu are exporturi

Poziţia Guvernului de a excepta de la impozitare diurna şoferilor din transporturi rutiere internaţionale doar pentru activităţile de transport legate de România, adică doar pentru transporturile de exporturi româneşti, este o aberaţie, deoarece România nu are export, dar firmele româneşti de transport rutier internaţional reprezintă primul contributor la exportul de servicii al României, a declarat secretarul general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Radu Dinescu.

UNTRR a organizat, alături de Federaţia Operatorilor de Transport din România (FORT) şi de Asociaţia Transportatorilor de Mărfuri din Bucovina, un miting în faţa Guvernului, protestând faţă de politica ANAF de impozitare a diurnei ca venit salarial.

"Ideea de a fi sau a nu fi ca industrie de transport în România ne-a determinat să ieşim în stradă. Practic, interpretarea autorităţilor din România referitoare la reîncadrarea diurnei pe ultimii 5 ani pentru firmele de transport ca venit de natură salarială le duce direct în faliment. (...) Guvernul nu ne-a spus nimic concret, am avut discuţii interminabile şi nu am ajuns la nicio concluzie. În general, ei se uită la faptul că diurna (şoferilor de transport internaţional, n.r.) într-adevăr, spun ei, e exceptată dacă îi trimiţi pe oameni cu caracter temporar în străinătate şi spun că dacă eşti şofer de camion, stai acolo permanent. Dar e o aberaţie să-mi ceri să am activitate legată de România într-o ţară care n-are export, asta este o aberaţie pe care numai în România putem s-o trăim. Lituanienii trebuia să fie morţi demult. Au o flotă comparabilă cu a noastră, iar ţara e de 4 ori mai mică, deci clar nu au ce să ducă la export, nu au ce să transporte, dar Guvernul lituanian are toate ţiglele pe casă şi nu le pun astfel de condiţii aiurea", a afirmat Radu Dinescu, în timpul mitingului din Piaţa Victoriei.

Reprezentanţii Federaţiei Operatorilor de Transport din România (FORT) şi ai Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri din Bucovina au precizat că se solidarizează cu declaraţiile liderului UNTRR.

Secretarul general al UNTRR a subliniat că taxele calculate de ANAF retroactiv pe o perioadă de 5 ani de zile în urmă pentru diurnă ating valoarea de 90.000 de euro de achitat de companiile de transport rutier internaţional pentru fiecare şofer care a primit diurnă.

"Vorbim de 90.000 de euro principal pentru fiecare şofer, iar cu accesorii sumele merg până la 150.000 de euro pentru un şofer pe ultimii 5 ani. E catastrofal să plăteşti atât, nu încasezi atâţia bani într-un an pe un camion. Nu sunt atâtea încasări, fără a vorbi şi de cheltuieli. Deci practic la o firmă de 10 camioane, nota de plată a fost de 1,5 milioane de euro. Nimeni nu poate să trăiască aşa, e în faliment imediat", a menţionat Radu Dinescu.

Reprezentantul UNTRR a confirmat că ANAF trimite deja companiilor decizii de impunere cu aceste sume, care sunt executorii.

"Nicio ţară europeană (în afară de România, n.r.) nu păţeşte aşa ceva. Aşteptăm de la Guvern să dea o amnistie prin care să oprească acest fenomen. Vorbim de industria transporturilor rutiere, care este primul contributor la exportul de servicii al României. Întrebaţi-l pe domnul guvernator Isărescu cât de importantă este pentru economia României această industrie. Se pare că numai pentru BNR e importantă, pentru restul nu este importantă, într-o ţară în care în mod tradiţional în ultimii 30 de ani exportul este deficitar. Această industrie, fără să aibă vreun sprijin de la Guvern, ca alte industrii din România, reuşeşte să aducă această contribuţie de peste 6 miliarde anual. Am avut grup de lucru cu reprezentanţii Guvernului şi nu s-a ajuns la niciun fel de concluzie", a precizat Radu Dinescu.

Secretarul general al UNTRR a atras atenţia că peste 350.000 de locuri de muncă sunt în pericol în cazul în care Guvernul va continua să impoziteze diurnele şoferilor.

"Toate statele europene lucrează cu acelaşi cadru legal, din păcate numai în România există aceste interpretări ciudate împotriva industriei şi împotriva economiei româneşti. Colegii din Polonia, Lituania, Bulgaria, Ungaria, nu au aşa ceva. Ei se uită în viitor şi încearcă să stabilească, organizaţiile patronale, ca noi, împreună cu Guvernele lor, cum să aplice Pachetul Mobilitate din februarie anul viitor, astfel încât să arate că respectă acele prevederi, dar în acelaşi timp să-şi menţină competitivitatea la nivel european. Dacă România e a 15 economie în Europa, piaţa de transport românească e a opta în Europa, iar activităţile de cabotaj şi cross-trade poziţionează România pe locul 3 în Europa, după Polonia şi Lituania. Asta ar trebui să spună Guvernului că această industrie face ceva mult mai bine decât ce face România în general, şi cred că ar trebui să acorde o atenţie deosebită. Cel puţin 350.000 de locuri de muncă sunt în pericol dacă nu se schimbă situaţia cu diurna", a încheiat Radu Dinescu.

Aproape 100 de camioane aparţinând celor trei asociaţii patronale ale transportatorilor rutieri au fost parcate, miercuri dimineaţă, în Piaţa Victoriei, în cadrul unui miting de protest al transportatorilor faţă de politica Guvernului de impozitare a diurnei şoferilor de transport de marfă, dar şi faţă de preţurile asigurărilor obligatorii auto şi de carantinarea şoferilor.

La manifestaţie participă şoferi şi camioane ale companiilor de transport afiliate Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT) şi Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri din Bucovina din aproape toate judeţele.

Majoritatea pancartelor afişate pe camioane sunt inscripţionate cu mesajul "Impozitare retroactivă diurnă = moartea transporturilor rutiere".

Traficul rutier în Piaţa Victoriei se desfăşura în condiţii normale la începutul mitingului, camioanele protestatarilor fiind parcate în alveola centrală.

Protestul asociaţiilor transportatorilor rutieri se va desfăşura până la 16:00.

