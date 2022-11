McLaren ar pregăti un sedan electric care să se ia la trântă cu Porsche Taycan

Deși McLaren a refuzat, în trecut, să construiască un crossover sau un SUV, ar putea să vândă în viitor o berlină ultra-rapidă. Noul CEO Mike Leiters este mult mai deschis către opțiunile care se deschid odată cu electrificarea gamei McLaren, iar un model cu patru uși este printre opțiunile care sunt luate în calcul.

Dacă Aston Martin a încercat marea cu degetul, mai întâi cu Lagonda și, mai recent, cu Rapide, de ce să n-o facă și McLaren? Cel puțin aceasta ar putea să fie gândirea celor din Woking care ar lucra la mai multe modele noi și 100% electrice pentru a împăna portofoliul actual al mărcii format exclusiv din supercar-uri. Un SUV McLaren pare a fi puțin probabil în prezent, în ciuda succesului avut de Lamborghini cu Urus și a faptului că și Aston Martin, Bentley, Ferrari și Porsche merg pe acest drum. Cu toate acestea, o berlină cu aparențele unui coupe este o posibilă cale de urmat, conform CEO-ului Mike Leiters.

Acest render a fost realizat de Andrey Sulemin care nu este afiliat în vreun fel cu McLaren

Dacă fostul șef al mărcii britanice, Mike Flewitt, anunța în urmă cu patru ani că McLaren nu-și va urma rivalii din arena supercar-urilor către segmentul SUV, actualul CEO este mult mai receptiv în fața schimbării. „Tehnologia pe partea de electrice este mult mai matură acum, ceea ce ne permite să ne gândim la un produs orientat către lifestyle, ceva cu caracteristici mai practice. Spunând acestea, ar trebui să vă gândiți mai întâi la posibilitatea de a avea mai mulți ocupanți în habitcalu, nu neapărat la o gardă la sol mărită, deși ar fi posibil și așa ceva,” a spus Leiters.

Șeful McLaren, nume angrenat încă din anii '60 în Formula 1, a spus că un model mai încăpător nu s-ar afla la baza piramidei de prețuri a mărcii, adică ar costa peste 235.000 de euro cât este prețul celui mai ieftin McLaren. În plus, acesta a subliniat că orice model ce va purta sigla McLaren va respecta ADN-ul mărcii și anume elementele distinctive de filozofie și de design, inclusiv folosirea materialelor ultra-ușoare și inovatoare.

Viziunea lui Sulemin despre cum ar trebui să arate un McLaren cu patru portiere ar putea fi foarte diferită de un eventual model real

În prezent, Leiters spune, McLaren a luat-o pe un alt drum, unul care arată maturitatea mărcii. „În trecut, am înțeles că McLaren lansa pe piață modele care nu erau 100% pregătite pentru producția de serie. Cu toate acestea, produsele erau prezentate și apoi ajungeau la clienți, iar noi nu mai vrem să facem asta. În cazul modelului Artura, am descoperit că existau niște probleme și am sistat imediat producția pentru a le remedia, deși asta ne-ar fi putut afecta business-ul.”

Citeste si: Un producător auto intră pe piața pantofilor sport: O pereche costă...

Artura este o vedere către viitorul mărcii, un supercar hibrid ce are la bază o platformă nouă. Cu un motor V6 biturbo, primul din istoria mărcii, și un sistem hibrid pe baterii, Artura este un hibrid cu tehnologie plug-in ce care dezvoltă 671 de cai putere și 531 Nm. Cu o viteză maximă de 330 km/h și un timp de 0-100 km/h de 2,6 secunde, Artura este mai rapid decât McLaren GT, oferta britanicilor pentru cei care caută un supercar „de cursă lungă”. În ciuda numelui, nici McLaren GT nu poate acomda patru persoane, doar Speedtail având loc pentru trei ocupanție grație unei formule de așezare a-la McLaren F1.

Sursa foto: Michael Vi / Shutterstock.com, Andrey Sulemin

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: